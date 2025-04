Protesta de l’ANC pel caos constant a Rodalies

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Centenars de persones es van manifestar ahir a l’estació de Sants de Barcelona, en una protesta convocada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), per les incidències de Renfe, argumentant que la independència de Catalunya és l’“única via” per solucionar-les. Els manifestants van entrar sobre les 12 hores a l’estació per bloquejar les taquilles del centre de serveis de Renfe i els accessos. A la protesta va acudir el portaveu de Junts, Josep Rius, que va exigir el “traspàs integral” dels serveis a la Generalitat.

Mentrestant, la caiguda d’un cotxe sobre les vies a l’R1 de Rodalies va obligar a tallar durant gran part del matí la circulació entre Arenys de Mar i Mataró. En paral·lel, una incidència a les instal·lacions també va obligar a circular per una sola via entre les estacions de Sitges i el Garraf.