Irene Montero accepta ser la candidata de Podem

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’exministra d’Igualtat i eurodiputada de Podem Irene Montero va acceptar ahir liderar una candidatura a les pròximes eleccions generals de 2027, si no hi ha avenços, que no només inclogui la formació morada sinó tots aquells sectors de l’esquerra que estan compromesos en favor de la pau i rebutgen la guerra i l’escalada militar. “Aquest és el moment per comprometre’s, us demano avui que assumiu amb mi la tasca d’aixecar una candidatura de pau, d’esperança i més drets”, va subratllar, a l’assumir aquest nou repte i destacar que defensar la pau és ara el deure més important. Montero va respondre així a la proposta que li va fer la líder de Podem, Ione Belarra, durant un acte del partit en el qual els morats escenifiquen el seu rebuig de l’augment de la despesa militar amb el qual s’ha compromès el Govern de Pedro Sánchez.