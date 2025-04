La Moncloa aprova 2.084 milions més per a Defensa

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Govern central va aprovar ahir una transferència de crèdit de 2.084 milions d’euros destinada a Defensa, que respon a “antics” compromisos adquirits i que van recordar malgrat les “discrepàncies sanes” amb Sumar. La portaveu del Govern, Pilar Alegría, va confirmar en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que l’Executiu central va donar llum verda a aquesta partida amb què Defensa atendrà programes i contractes que ja estaven en marxa, mesura que pren a l’estar prorrogats els pressupostos. Per la seua part, la ministra de sanitat, Mónica García, va reconèixer que Sumar té “discrepàncies sanes” amb el seu soci a l’Executiu i va recordar que tant llavors com ara, la seua formació ha “presentat observacions” a l’augment de despesa en Defensa. Sobre aquest increment, Alegría va destacar el compromís “clar i ferm” de l’Executiu d’arribar a aquest 2% del PIB en inversió en Defensa. “La voluntat d’aquest Govern és complir-ho com més aviat millor”, va asseverar, tot i que va remarcar que aquests 2.000 milions constitueixen una partida ja aprovada el 2024 i per tant no suposa una inversió addicional que l’atansi al compromís adquirit amb l’OTAN. Va afirmar que quan van arribar a l’Executiu, la despesa en matèria de Defensa era del 0,9% i des d’aleshores s’han invertit any a any 10.000 milions fins a arribar a l’1,2% del PIB, si bé encara no es coneix com va tancar el 2024 en aquesta matèria. Per la seua part, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va destacar l’aposta del Govern de l’Estat per la modernització i les noves capacitats tecnològiques en les Forces Armades i va afirmar que “entrem en una etapa” en la qual hi haurà innovació i “molta tecnologia dual”. Va reiterar la seua voluntat de treballar per la pau, que dona seguretat, i “que tanta falta fa en aquest moment”. L’Exèrcit de Terra compta des d’ara amb un nou helicòpter Chinook, dotat de la configuració més avançada que incorpora, entre altres novetats, sistemes de vol digitals o una cèl·lula de fibra de carboni, més lleugera i resistent.