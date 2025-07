Pradas afirma que desconeixia com gestionar la dana i exculpa Mazón

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Els dos investigats en la causa penal per la gestió de l’emergència generada per la dana del 29 d’octubre al País Valencià, que va deixar 227 morts i un desaparegut, l’exconsellera de Justícia i Emergències Salomé Pradas i l’exsecretari autonòmic Emilio Argüeso, van descarregar ahir tota la responsabilitat en tècnics i subordinats i van excloure el president, Carlos Mazón, de qualsevol decisió aquella jornada. Davant de la jutge que instrueix la causa, Pradas va defensar que el missatge d’alerta a la població que es va emetre a les 20-11 hores el dia de les riuades, quan ja moltes de les víctimes s’havia ofegat, no es va retardar per Mazón, sinó pels tècnics. Durant la seua declaració va relatar que ella no va esperar cap instrucció del president i que per a l’emissió del referit missatge Es-Alert va seguir les indicacions dels tècnics presents en el Cecopi, l’òrgan que coordinava l’emergència. Abans d’això va admetre davant de la jutge de Catarroja, entre sanglots i diverses interrupcions pel seu estat emocional, que no tenia experiència ni coneixements en la gestió d’emergències, malgrat ser aquesta una tasca de la seua conselleria. També va afirmar que ella no dirigia res. “Era la primera vegada que feia front a una emergència d’aquest tipus”, va etzibar. També es va desempallegar de les culpes de la tragèdia Argüeso, que va responsabilitzar el subdirector d’Emergències, Jorge Suárez (en el càrrec), d’indicar que “no s’havia de fer cas a les trucades del 112, perquè en un accident de circulació truquen 50 persones”. També l’exresponsable dels Bombers del Consorci de València José Miguel Basset de no haver informat de la decisió de retirar els Bombers de la vigilància del barranc del Pedrís. Preguntat per Mazón, Argüeso va dir que no va ser convocat al Cecopi perquè no en forma part i que, un cop hi va arribar, la seua posada al dia no es va demorar “ni tres minuts”. Ambdós van ser rebuts entre crits dels familiars de les víctimes que els demanaven “explicar la veritat”. Després de la declaració, Fiscalia va avalar la imputació de Pradas, perquè li corresponia a ella “determinar les mesures de protecció a la població”, segons la llei, però va rebutjar, de moment, demanar la d’Argüeso.