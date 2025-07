Atropellament mortal al passeig marítim de Fuengirola

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Dos persones van morir i unes altres deu van resultar ferides, tres de les quals greus, en un accident de trànsit que va tenir lloc dijous a la nit al passeig marítim de Fuengirola quan un vehicle que circulava a gran velocitat va arrossegar la terrassa d’una pizzeria i, posteriorment va impactar contra un altre cotxe. La conductora, de 45 anys i nacionalitat iraniana, es trobava sota els efectes de l’alcohol quan van ocórrer els fets i a més no tenia permís de conduir, segons van confirmar fonts municipals. La dona va ser detinguda per la Policia Local per dos homicidis per imprudència greu, lesions per imprudència greu, així com per un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l’alcohol. Els fets van tenir lloc al voltant de les 21.30 hores quan un vehicle, que circulava pel passeig en direcció Marbella a una velocitat inadequada, va sortir de la calçada, va impactar amb una columna cantonera d’un edifici, es va desplaçar per la vorera uns metres i va atropellar un vianant, d’uns 25 anys, natural de la província de Sevilla i que va morir a l’acte. La copilot del turisme que va originar el sinistre, de 47 anys, també va morir. A més, unes altres deu persones van ser ferides de diversa consideració, entre les quals un nadó, i tres homes en estat greu.

El primer dels nombrosos avisos de particulars informava que un cotxe havia arrossegat la terrassa d’un restaurant i que havia atropellat diverses persones al passeig marítim Rey de España. Immediatament, el centre coordinador va activar el centre d’emergències sanitàries 061, la Policia Local, els Bombers i la Policia Nacional, segons va informar el 112. La Policia Local s’encarrega de la investigació per aclarir els detalls del sinistre.