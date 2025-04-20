GOLF
L’Iran i els EUA avancen en la negociació nuclear amb més reunions tècniques
L’Iran i els Estats Units van acordar ahir avançar a la següent fase de les negociacions sobre el programa nuclear iranià en la reunió indirecta mantinguda a Roma.
El ministre d’Exteriors iranià, Abbas Araghchi, i l’enviat especial nord-americà per al Pròxim Orient, Steve Witkoff, van mantenir negociacions indirectes de quatre hores a Roma, mediades pel cap de la diplomàcia omanita, Badr bin Hamad al-Busaidi, en la segona trobada d’aquest tipus entre els dos països.
El cap de la diplomàcia iraniana va considerar que s’ha aconseguit arribar a una “millor entesa” amb la seua contrapart nord-americana, la qual cosa permet “avançar a les següents etapes” amb reunions tècniques entre experts dimecres a Oman.
Araghchi va assegurar que durant les converses celebrades ahir només es van tractar qüestions relacionades amb el programa nuclear iranià, fet que deixaria fora la qüestió dels míssils balístics del país persa, així com el seu suport a grups regionals com els houthis del Iemen o els libanesos de Hezbollah.
El règim de Teheran considera com una línia roja totes les qüestions que estiguin relacionades amb la seua capacitat nuclear, la qual cosa inclou el desmantellament del seu programa atòmic o l’enriquiment d’urani.