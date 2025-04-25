Així és la tomba del Papa Francesc: marbre dels seus avantpassats i una inscripció
Va elegir personalment que el seu sepulcre fos "senzill", amb la reproducció de la seua creu pectoral
L’última casa del Papa Francesc serà una tomba elaborada amb marbre procedent de la regió italiana de Ligúria, terra dels seus avantpassats, i portarà exclusivament la inscripció "Franciscus" juntament amb la reproducció de la seua creu pectoral, segons ha revelat aquest dijous Vatican News. El sepulcre s’ubicarà en un nínxol situat a la nau lateral entre la Capella Paulina i la Capella Sforza de la Basílica de Santa Maria la Major, pròxim a l’Altar de San Francisco.
El Pontífex va manifestar expressament la seua voluntat de descansar en una tomba realitzada amb "pedra de Ligúria", honrant així les seues arrels familiars. Al seu testament, Francesc va sol·licitar específicament que el seu sepulcre estigués "a la terra", caracteritzat per la senzillesa, mancada d’ornamentació i amb l’única inscripció del seu nom papal.
Segons la informació difosa per Vatican News, el taüt del Sant Pare serà segellat ritualment aquest divendres en una cerimònia presidida pel cardenal Kevin Farrell, Camarlenc de la Santa Iglesia Romana. A aquest acte litúrgic assistiran diversos cardenals i autoritats vaticanes, marcant el tancament definitiu del vetllatori públic que ha tingut lloc a la Basílica de Sant Pere.
Detalls de les exèquies papals
El funeral de Francesc es farà el dissabte 26 d’abril a les 10:00 a l’emblemàtica Plaça de Sant Pere. La missa d’exèquies tindrà lloc a l’atri de la Basílica, seguint el protocol establert a l'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, i estarà presidida pel degà del Col·legi Cardenalici, segons ha comunicat l’Oficina per a les Celebracions Litúrgiques.
Respecte al finançament, el mateix Pontífex va deixar indicat al seu testament que les despeses per a la preparació del seu enterrament "seran coberts per la suma del benefactor" que ha disposat el seu trasllat a la Basílica Papal de Santa Maria la Major. Francesc va assenyalar haver donat ja les "instruccions oportunes a Mons. Rolandas Makrickas, Comissionat Extraordinari del Capítol Liberià" per gestionar aquests aspectes.