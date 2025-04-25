VIOLÈNCIA
Assassinada a martellades una dona a Huelva
Busquen l’exparella com a suposat autor
Les forces de seguretat busquen un veí de Cartaya com a presumpte autor de l’assassinat de la seua exparella, una dona de 55 anys que va ser colpejada al cap amb un objecte contundent, pel que sembla un martell, i el cadàver de la qual va ser trobat a l’interior de l’habitatge on residia en aquesta localitat. L’alcalde del municipi, Manuel Barroso, va precisar que aquest home convivia amb ella a l’habitatge però no mantenien en aquests moments una relació sentimental, “el tenia com recollit”, mentre que va indicar que malgrat no ser natural del poble portava molt temps residint-hi. Una altra exparella va trobar el cos. “Ens comunica que portava 15 dies sense estar amb ella, però que ara li estava fent una obra dins del seu habitatge i aquest matí l’anava a acompanyar a una cita que tenia pendent, per això va venir a casa seua; al trucar i veure que no obria la porta va optar per la via ràpida i entrar pel balcó i ha estat ell qui l’ha trobat al seu llit”, va explicar l’alcalde. La dona tenia instal·lada càmeres de seguretat al seu habitatge, pel “mal destí que va prendre el seu fill, que va morir en aquest mateix habitatge al costat d’una altra persona, i després que li cremessin el cotxe”.