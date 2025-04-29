El Govern obre dos expedients a REE i Endesa i Illa anuncia que Rodalies quedarà completament restablert avui
El president creu que la resposta ha estat "decent i a l'altura" i diu que la informació s'ha donat quan s'ha verificat
El Govern obrirà dos expedients informatius a Red Eléctrica i a Endesa per a "esbrinar les causes" de l'apagada elèctrica. Així ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant una compareixença a Palau després de la reunió del comitè de crisi. Durant aquesta roda de premsa Illa ha afirmat que el servei de Rodalies quedarà "completament normalitzat" aquest dimarts i s'ha mostrat confiat que demà ja estigui "en fase de normalitat màxima i restablert". El president ha admès que Rodalies és, ara mateix, l'afectació "més important" que queda de l'apagada. Illa ha tret pit de la resposta del Govern i ha dit que ha estat "decent, correcta i a l'altura". A més, ha remarcat que es va donar la informació quan va estar verificada.
Illa ha comparegut davant dels mitjans de comunicació després d'una nova reunió del comitè de crisi per l'apagada elèctrica. El president ha remarcat que el subministrament ja "funciona pràcticament amb plena normalitat" i ha dit que amb aquesta reunió ja s'ha donat per acabat el comitè de crisi.
Un cop recuperada la normalitat el Govern vol saber el perquè de l'apagada i, per a aconseguir-ho, obrirà dos expedients informatius. Un serà a Red Eléctrica i l'altre serà a Endesa com a operador privat. Illa confia "esbrinar les causes i garantir que no es tornen a produir" i vol fer-ho "amb estreta col·laboració" amb el govern espanyol i "amb esperit constructiu".
El president ha explicat que, a hores d'ara, la principal afectació és al servei de Rodalies. Illa ha dit que s'anirà recuperant de manera progressiva i ha dit que durant el dia d'avui estarà "completament normalitzat".
A més, ha remarcat que el fet que Rodalies no estigui en funcionament "no és atribuïble a Rodalies". "El que va passar ahir ningú que vulgui afrontar la realitat pot dir que és culpa de Rodalies", ha insistit. El president ha recordat que el Govern "té un camí traçat" que passa pel traspàs i ha dit que "no es veu alterat" per l'aturada elèctrica.
Una resposta "a l'alçada"
El cap de l'executiu també ha fet balanç de la gestió de l'emergència i ha assegurat que la resposta del Govern "va estar a l'altura". Illa creu que va ser "decent, correcta i que va funcionar de manera satisfactòria" davant un fet "inèdit i sense precedents". També ha recordat que Catalunya no va ser una de les vuit comunitats autònomes que van demanar la declaració d'emergència nacional i ha dit que va tenir "els recursos i la capacitat per respondre". Illa també ha celebrat que no s'hagi hagut de lamentar danys personals.
Crítiques de l'oposició
A banda, Illa s'ha referit a les crítiques de l'oposició per la suposada poca informació que hauria donat el Govern i, concretament, el mateix president. De fet, Junts ha acusat Illa d'haver estat "amagat". "Jo era al meu despatx. Dir que algú s'amaga quan està reunit amb el comitè de crisis quatre vegades a la tarda i tres vegades al matí... és un concepte d'amagar peculiar", ha dit Illa, que ha afegit que tant ell com el Govern han estat "al peu del canó".
Sobre la informació feta pública pel Govern, el cap de l'executiu ha dit que només es va donar quan estava "contrastada i verificada". Illa també ha explicat que el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, va anar informant de la situació els grups parlamentaris.
El president ha recordat que ha demanat comparèixer al Parlament per explicar la resposta del Govern i ha concretat que serà el dimarts vinent a la tarda. Illa ha reclamat "una actitud constructiva" a l'oposició. "Hi ha moments que el sentit de país passa per sobre de tot", ha sentenciat.