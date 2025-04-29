Suspesos els terminis processals a Espanya per l'apagada massiva
El Consell General del Poder Judicial ha decidit anul·lar els terminis durant dilluns i dimarts a causa de la "força major" provocada pel tall elèctric
El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordat la suspensió dels terminis processals a tot Espanya com a conseqüència de l'apagada massiva patida aquest dilluns. La mesura té efectes tant per a dilluns com per a dimarts, i s'ha pres per "raons de força major" davant la impossibilitat d'accedir als sistemes informàtics judicials.
Segons ha informat l'òrgan de govern dels jutges, "aquesta suspensió no impedirà la vàlida realització d'actes processals urgents i inajornables o per a la tutela de drets fonamentals, o aquells que puguin celebrar-se amb plenitud de garanties". A més, ha aclarit que "cada òrgan jurisdiccional valorarà, en funció de les circumstàncies concretes, la conveniència de suspendre vistes i actes processals assenyalats per al dia d'avui". El CGPJ també ha destacat que "la inassistència d'advocats, parts o persones obligades a comparèixer es presumirà justificada".
La Comissió Permanent del CGPJ, que es va reunir ahir a la nit amb caràcter d'urgència, ja va recordar llavors que el dia d'ahir es considerava inhàbil a efectes processals per la mera aplicació de les lleis vigents. L'organisme ha avançat que "sense perjudici del seguiment que es realitzarà al llarg del dia d'avui, demà la Comissió Permanent es reunirà novament per valorar la conveniència de prorrogar aquestes mesures o acordar-ne d'altres en funció de les circumstàncies".
L'Advocacia demana la suspensió dels terminis administratius
El Consell General de l'Advocacia Espanyola ha emès aquest dimarts un comunicat on exposa que considera "imprescindible" que s'adoptin "mesures excepcionals" per afrontar la situació creada per l'apagada. Entre aquestes mesures, l'Advocacia sol·licitava la suspensió dels terminis processals i que, davant la dificultat dels desplaçaments, "la inassistència de qualsevol advocat o advocada a un assenyalament judicial suposi la immediata suspensió de l'acte programat, donant per suposat que la seva absència és conseqüència de la situació crítica en què ens trobem".
A més, l'Advocacia ha demanat al ministre de Justícia, Félix Bolaños, la suspensió de tots els terminis administratius a nivell estatal, autonòmic i local en la seva més àmplia extensió. "Entenem que aquestes mesures són imprescindibles per garantir de manera efectiva els drets dels ciutadans", ha assenyalat el Consell General de l'Advocacia a través d'una nota de premsa.
L'organisme ha informat que des de dilluns està en comunicació contínua amb el Ministeri de Justícia per seguir de prop la normalització dels sistemes digitals. El secretari d'Estat de Justícia, Manuel Olmedo, ha comunicat aquest dimarts a l'Advocacia les anomalies del servei de Lexnet i ha transmès que estan treballant per restablir els serveis del Ministeri com més aviat millor.
Els Procuradors també reclamen mesures excepcionals
En la mateixa línia, el Consell General de Procuradors ha emès un comunicat on també emplaçava a acordar la suspensió dels terminis processals "mentre persisteixi aquesta situació de força major, davant la dificultat dels desplaçaments a les seus judicials i les comunicacions electròniques i els accessos a Lexnet".
"La manca de subministrament impedeix les comunicacions, l'accés als sistemes de gestió processal i a l'exercici efectiu del dret de representació, per la qual cosa no es donen les mínimes garanties per a un procediment just", ha sostingut aquest col·lectiu professional.