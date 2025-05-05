Mas confirma que es querellarà contra els responsables de l'operació Catalunya
L'expresident diu que "costa de creure" que Sáenz de Santamaría no sabés què feia el CNI
L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha confirmat que presentarà una querella criminal contra els responsables de l'anomenada 'operació Catalunya' i l'espionatge a líders polítics sobiranistes. Ho ha revelat aquest dilluns a la tarda al Congrés dels Diputats, on ha declarat a la comissió que investiga precisament l'operació Catalunya. "Tinc decidit presentar una querella criminal contra totes aquelles persones que en aquells anys van causar un mal tan gran contra el nostre sistema democràtic", ha explicat Mas, que ho ha considerat una "obligació política". "Quan lluites no saps si guanyaràs o perdràs. Pots voler guanyar però no saps si guanyaràs, però si no comences la lluita ja has perdut", ha reflexionat.
Segons ha avançat Rac 1, Mas va ser la primera víctima de Pegasus de l'Estat i la segona al món. Concretament, el seu telèfon mòbil va patir la primera infecció el juliol del 2015, quan encara era president de la Generalitat, i es va allargar almenys 5 anys fins al maig del 2020. "M'hi van entrar 32 vegades durant cinc anys, em van robar 500Mb d'informació, van violar la meva intimitat i, de fet, van robar la meva propietat privada"; ha assegurat l'expresident a la cambra baixa espanyola.
L'exvicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría ha comparegut a la mateixa comissió al matí i ha negat tenir "cap coneixement" de la creació de l'anomenada 'policia patriòtica' ni de l'existència de 'l'operació Catalunya'. Mas ha replicat que "costa de creure que la número dos del govern d'aleshores "no sabia res del que estava fent el CNI".