Fumata negra: No s’ha elegit papa després de la tercera votació
Fumata negra: l’Església segueix sense Papa. La segona i tercera votació del conclave que han tingut lloc aquest dijous al matí a la Capella Sixtina han acabat sense que cap cardenal obtingui els vots necessaris per ser escollit com a nou pontífex. La fumera ha sortit a les 11.52 de la xemeneia instal·lada a la basílica de Sant Pere amb un color fosc que ha anunciat al món que no s'ha trobat encara el successor del papa Francesc. La fumata ha agafat per sorpresa els milers de persones congregades a la plaça, perquè s'esperava una mica més tard. Ara els tocarà esperar fins a la tarda, quan els cardenals es reuniran de nou per celebrar un màxim de dues votacions més i una fumata.
Tal com ha indicat la Santa Seu, estava previst que aquest dijous se celebressin un màxim de quatre votacions, dues al matí i dues a la tarda. Com que a la primera votació, celebrada dimecres al vespre, no hi va haver cap candidat amb la majoria de dos terços, el ritual ha continuat amb dos escrutinis més, que han donat peu a la primera fumera del dijous. De cara a la tarda, està prevista la quarta votació que, si dona com a resultat una elecció, donarà lloc a la fumata blanca al voltant de les 17.30 hores. Si no és el cas, no hi haurà cap fumera, sinó una nova votació i, cap a les 19.00 hores, la xemeneia marcarà el desenllaç de la cinquena votació amb una fumera que podria ser, de nou, blanca o negra.
Mentre els cardenals es reuneixen aïllats per votar i resar sota l'atenta mirada dels frescos que decoren la Capella Sixtina, a Roma l'expectació és màxima. Tot i això, la presència a la plaça ha sigut una mica més reduïda que dimecres al vespre. Durant el matí ha plogut de manera intermitent, tot i que brillava el sol i no feia gaire fred. Mentre a la basílica segueix el conclave, a la plaça hi van arribant grups de peregrins, ja que l'elecció del Papa ha coincidit amb el jubileu convocat per l'Església, una cita que feia 25 anys que no es produïa.
Els experts descartaven una fumata a la primera
La falta de consens per escollir el nou Papa a les primeres votacions del conclave ha confirmat les sospites dels experts i vaticanistes, que descartaven un acord tan ràpid entre els cardenals. De fet, als darrers 150 anys mai s’ha escollit un papa en primera votació. A més, al Vaticà moltes veus destaquen que molts dels electors són nous, venen de latituds molt dispars i gairebé no es coneixen, fet que hauria evitat un acord immediat sobre el perfil del nou pontífex. De fet, el 80% dels cardenals van ser nomenats pel papa Francesc durant el seu pontificat i molts d'ells no s'havien conegut fins al funeral celebrat en el seu honor aquest mes d'abril.
Escrutini secret, noms escrits a mà i sense límit de votacions
Les votacions del conclave són per escrutini secret i amb els noms escrits a mà. Per escollir un nou papa cal que el candidat tingui els vots de, com a mínim, dues terceres parts dels elegibles. És a dir, 89, si a la votació hi participen els 133 cardenals presents. Segons manen les normes d'aquest procediment centenari, els prelats han d'escriure "amb cal·ligrafia el més reconeixible possible", a qui escull, esmentant un sol nom, ja que en cas contrari, el vot serà nul. El nom s'haurà d'escriure a la part inferior del paper, ja que a la superior hi haurà escrites de manera impresa les paraules 'Eligo in Summum Pontificem'. En acabat, els cardenals hauran de doblegar la papereta dues vegades.