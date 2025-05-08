ALEMANYA
Merz es recolza en Macron després de ser elegit canceller
París i Berlín tornen a estrènyer llaços
Després d’evitar la desfeta en el seu nomenament com a nou canceller alemany, Friedrich Merz va visitar ahir el president francès, Emmanuel Macron, amb l’objectiu de revitalitzar l’eix París-Berlín. La reunió a la capital francesa forma part de la tradicional ronda de visites del nou canceller, que també va viatjar a Polònia, el seu altre gran aliat en temes de seguretat.
S’espera que el binomi Macron-Merz estigui molt alineat. Ahir van anunciar la creació d’un Consell de Defensa i Seguretat francoalemany, que servirà per respondre de forma conjunta als nous desafiaments que afrontin els dos països.
Malgrat la cordialitat de la reunió, hi ha hagut diferències en diversos assumptes, com la implicació dels Estats Units a assolir l’acord de pau a Ucraïna, una cosa que Merz defensa amb força al contrari que Macron, i també sobre l’acord de la UE amb Mercosur, que el president francès rebutja activar. En la reunió de la tarda a Varsòvia, Merz va parlar amb el primer ministre polonès, Donald Tusk, sobre les dures polítiques de control fronterer aplicades per Alemanya.