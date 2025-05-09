JUSTÍCIA
La jutge veu “absurdes” les explicacions de Pradas
Assegura que fan “més grollera la negligència atribuïble” a ella i al seu número 2. Diu que el Cecopi “no estava aïllat”
La titular del Jutjat d’Instrucció número 3 de Catarroja (València) que investiga la gestió de la dana considera “absurdes” les explicacions que van donar al jutjat els dos exalts càrrecs de la Generalitat valenciana imputats i creu que converteixen en “més grollera la negligència atribuïble” als dos. Aquestes afirmacions, que es recullen en una interlocutòria difosa ahir pel Tribunal Superior de Justícia del País Valencià, es refereixen a l’exconsellera de Justícia i Interior Salomé Pradas i a l’exsecretari autonòmic d’Emergències Emilio Argüeso, els dos únics investigats de moment en aquesta causa. Per a la instructora “resulta evident la posició de garant, el coneixement de la situació, i la manifesta passivitat en què es va incórrer per part dels referits investigats en l’alerta a la població”. Així mateix, els retreu que donessin a entendre en les seues declaracions que el Cecopi “semblés una bombolla aïllada del món exterior” quan “resultava evident que no era així perquè gestionaven telèfons, entraven i sortien de la sala i es comunicaven amb altres autoritats”.
La magistrada també desmunta una de les tesis de l’estratègia de defensa de Pradas, que en la seua compareixença judicial va descarregar la responsabilitat en els tècnics de l’enviament de l’avís massiu a mòbils, que va arribar passades les 20.10 hores de la tarda quan moltes persones ja havien mort ofegades. “En tot moment, hi va haver un control de la decisió d’enviar l’alerta a la població per part de la investigada, i la decisió només podia dur-se a terme si comptava amb la seua autorització”, apunta.
En la mateixa interlocutòria, la jutge rebutja de nou investigar, tal com demanava l’Associació de Damnificats Dana Horta Sud València, el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), Miguel Polo. A més cita a declarar com a testimonis l’alcaldessa de València, María José Catalá, i uns altres 15 alcaldes i exprimers edils de la zona més afectada per la riuada que el 29 d’octubre va deixar 228 morts i danys multimilionaris a la província.