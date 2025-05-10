COMMEMORACIÓ
Putin treu pit amb els seus socis
El president rus exhibeix el seu potencial militar davant dels seus aliats durant el Dia de la Victòria. Assisteixen a la celebració líders polítics d’arreu del món
La plaça Roja va acollir ahir la celebració del 80è aniversari del Dia de la Victòria contra els nazis a la Segona Guerra Mundial, un esdeveniment de gran orgull per a Rússia. El president del país, Vladímir Putin, va aprofitar l’esdeveniment per reforçar la seua figura davant dels seus aliats polítics i comercials, i així demostrar que no es troba aïllat per la invasió d’Ucraïna. Putin va definir Rússia com “una barrera contra el nazisme” i va assegurar que “tot el país” recolza la guerra amb Ucraïna.
L’hoste més destacat va ser Xi Jinping, el president de la Xina, que es va reunir ahir amb el líder rus reflectint la seua estreta relació i mostrant la imatge de bloc sòlid. També van assistir a la commemoració el president del Brasil, Lula da Silva –amb qui Putin es va reunir a la tarda–, el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, o el president de Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Els únics líders europeus que van acudir a l’acte d’ahir van ser Robert Fico, primer ministre d’Eslovàquia, i Aleksandar Vucic, president de Sèrbia, que el Govern rus va qualificar com a “herois” per assistir a la celebració.
Finalment no hi va haver cap contratemps i no va perillar la seguretat dels assistents, malgrat que el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, es va desmarcar de la treva de tres dies anunciada per Putin. L’ucraïnès va reclamar un alto el foc més llarg, d’almenys 30 dies, com va defensar ahir el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte.
■ Més de 40 països van acordar ahir la creació d’un tribunal especial per jutjar els crims de guerra de Rússia per la invasió d’Ucraïna.
La Unió Europea, com a resposta a la celebració de Moscou, va commemorar el Dia d’Europa a Lviv, a l’oest d’Ucraïna, on es va firmar el document de creació de la cort en presència del president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski. Així, van encapçalar la coalició, a banda de la UE, el Regne Unit, el Canadà i Austràlia. L’absència més destacada va ser la dels Estats Units de Donald Trump.