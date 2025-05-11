CONFLICTE
Kíiv i els seus aliats exigeixen a Rússia una treva de 30 dies
Amenacen amb més sancions si no inicia l’alto el foc demà mateix. El Kremlin veu falta de claredat en la proposta
Ucraïna, França, el Regne Unit, Alemanya i Itàlia exigeixen a Rússia que declari a partir de demà mateix un alto el foc per terra, mar i aire, amb una durada inicial de 30 dies que permeti donar un impuls a les negociacions per posar fi a la guerra, segons va declarar ahir el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, després de reunir-se a Kíiv amb els líders de la resta de països citats. El líder ucraïnès va explicar que aquest posicionament comú amb els seus principals socis europeus va ser pres en coordinació amb els Estats Units i va avançar que la negativa de Moscou a fer aquest pas podria comportar l’adopció de noves sancions internacionals contra els sectors energètic i bancari de Rússia. Tot seguit, el president francès, Emmanuel Macron, va detallar que els EUA s’ocuparan de verificar el compliment de l’alto el foc si es fa efectiu. En cas de violació de la treva, va dir, Rússia serà castigada amb “sancions massives” coordinades entre Europa i els Estats Units.
En resposta, el vicepresident del Consell de Seguretat de Rússia i expresident del país, Dmitri Medvédev, va rebutjar de ple la iniciativa de pau ideada des d’Europa i va recomanar a tots els líders reunits a Kíiv que es fiquin les seues idees pel seu “cul pangènere”. “Estan plantejant o bé una treva per donar un respir a aquestes hordes de Banderetes”, va indicar en una referència històrica al líder d’extrema dreta ucraïnès Stepan Bandera, “o bé la imposició de noves sancions”. “Creieu que sou molt llestos? Doncs fiqueu-vos aquests plans de pau pel vostre cul pangènere”, va concloure Medvédev en un missatge publicat en anglès en el seu compte de la xarxa social X. Per la seua part, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va lamentar la falta de claredat que estan exhibint els líders europeus. El portaveu del Kremlin va indicar que el president rus, Vladímir Putin, continua “obert a mantenir contactes amb qualsevol líder estranger” sempre que existeixi una promesa de cooperació i va insistir que noves sancions no tindran cap efecte sobre Rússia.