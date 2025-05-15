POLÍTICA
El PSOE segueix al capdavant al CIS però el PP s’atansa a 2,7 punts
Després de la gran apagada i les incidències ferroviàries
El PSOE continuaria sent el partit més votat amb el 32% dels vots, però el Partit Popular retalla la distància que el separa dels socialistes a 2,7 punts en l’últim baròmetre del CIS, amb enquestes realitzades just després de la gran apagada elèctrica i de les incidències ferroviàries de començaments de maig.
La mostra, a partir de 4.018 entrevistes entre el 5 i el 8 de maig, detecta una caiguda de 0,6 punts en l’estimació de vot del PSOE davant d’una pujada de 3,2 punts en el cas del PP, que arriba al 29,5% dels sufragis després que fa un mes s’hauria quedat a 6,5 punts dels socialistes.
Vox, per la seua part, cau 1,5 punts i es manté en tercer lloc amb el 13,7% del vot estimat, en tant que Sumar baixa una dècima (6,1%) i Podem en puja tres fins al 4,3%.
Pel que fa als partits catalans, ERC aconseguiria l’1,6%, quatre dècimes menys que a l’abril, i Junts repetiria amb l’1,1%. Per la seua part, S’ha Acabat la Festa, el partit de Luis Alvise Pérez, experimenta un retrocés de 0,4 punts i baixa a l’1,5 per cent de suport electoral. Per sota, el PNB i el BNG, tots dos amb l’1,1%, i EH-Bildu, que baixa un 0,8 per cent.
Quant a les preocupacions dels ciutadans, l’habitatge continua encapçalant la llista, al ser citat com un problema pel 25,5% dels enquestats; seguit dels problemes polítics (19,7%), l’atur (19,2%), la crisi econòmica (19,1 per cent) i els governs i partits (18,1%). La immigració com a problema cau a la sisena posició, citada pel 15,5 per cent dels entrevistats.