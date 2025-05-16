JUSTÍCIA
L’avís per la dana es va estudiar 90 minuts abans de l’enviament
Afirma davant de la jutge el tècnic encarregat de redactar l’alerta. Mazón acusa l’esquerra d’“utilitzar” les víctimes
El tècnic que va validar l’Es-Alert el dia de la dana que va fuetejar València, el 29 d’octubre passat, va revelar ahir que a les 18.36 hores ja es va parlar de l’enviament de l’alerta a la població: “Se’ns va dir que estiguéssim atents.” Finalment el missatge es va enviar a les 20.11 hores. Així ho va manifestar en la seua declaració al Jutjat d’Instrucció número 3 de Catarroja, la magistrada del qual investiga la gestió de la catastròfica dana que ha deixat 228 víctimes mortals i abundants danys materials. El testimoni, tècnic de l’Agència Valenciana d’Emergències des de fa 25 anys i cap de la secció de Comunicacions, va explicar que aquell dia es va connectar en remot i a les 18.36 hores va rebre una trucada del subdirector d’Emergències, Jorge Suárez, i li va dir que hi havia problemes de telefonia i que era probable que s’enviés un missatge d’Es-Alert a la població. Li va demanar que estiguessin “atents”. Uns minuts més tard, a les 18.57 hores, un dels seus companys li va confirmar que s’enviava l’avís. A les 19.08 hores, va agregar, hi va haver un esborrany de missatge de Forata i a les 20.08 ja estava el missatge preparat per a la població. El testimoni també va explicar que una avaria, possiblement per causes meteorològiques, va inhabilitar 30 de les 120 línies de les quals disposa el telèfon 112 al País Valencià. Aquesta avaria, que es va constatar que era responsabilitat de l’operador telefònic, i que suposava que una de cada deu trucades entrés sense àudio, no es va reparar fins a l’1 de novembre.
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón va acusar l’esquerra de “polititzar” les víctimes de la dana, després que el PSPV i Compromís l’instés a demanar-los perdó i retraguessin que les associacions hagin hagut d’anar-se’n a Brussel·les perquè les rebi un responsable del PP. “Deixin d’apropiar-se de les víctimes”, va afirmar Mazón, que va preguntar si a les víctimes que demanen la imputació de la delegada del Govern, Pilar Bernabé, i del president de la CHJ “no cal escoltar-les”, i va acusar el Govern central de “paralitzar els ajuts”.