Rússia i Ucraïna acorden intercanviar mil presoners de cada bàndol
Un altre tema tractat en la reunió ha estat la possibilitat de declarar un alto el foc
Els equips negociadors de Rússia i Ucraïna van acordar en la reunió mantinguda aquest divendres a Istanbul intercanviar com més aviat millor mil presoners de guerra de cada bàndol, la qual cosa faria d’aquest canvi el més nombrós des del començament del conflicte, va anunciar aquest divendres el cap de la delegació ucraïnesa, el ministre de Defensa, Rustem Umérov.
"El resultat és un intercanvi de mil persones, mil per mil. Aquest és el nostre resultat de la reunió d’avui", va dir Umérov en una breu compareixença davant els mitjans al terme de la reunió. El cap de la delegació ucraïnesa va afirmar que ambdós bàndols ja han fixat una data per a l’intercanvi però va dir que no pot revelar-la encara. Umérov va afirmar que l’altre tema tractat en la reunió va ser la possibilitat de declarar un alto el foc. "S’ha parlat de totes les modalitats (possibles). Ara els nostres col·legues intercanvien documents", va dir Umérov amb referència al personal de perfil més tècnic que participa en les negociacions.
Preguntat sobre els pròxims passos, Umérov va contestar que es coneixeran una vegada s’hagi fet l’intercanvi de presoners. El ministre de Defensa ucraïnès va explicar que l’exigència russa que Ucraïna renunciï a tot el territori de les quatre regions parcialment ocupades que Moscou va declarar com a part de la Federació de Rússia el primer any de la guerra no s’ha abordat en la trobada d’Istanbul. Umérov va insistir en què, per ordre del president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, els ucraïnesos només tenien a l’agenda l’alto el foc i els intercanvis de presoners.