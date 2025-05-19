EUROPA
Ucraïna denuncia un atac de Rússia amb 273 avions no tripulats
Almenys dos civils ucraïnesos van morir dissabte a la nit al començament d’un els atacs més potents efectuats per Rússia des de l’inici de la guerra, segons la Força Aèria ucraïnesa, que va denunciar l’ús de 273 avions no tripulats. El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va qualificar aquesta agressió com una “oportunitat perduda per a un alto el foc”, amb referència als recents contactes a Istanbul, el resultat més concret dels quals ha estat l’acord entre tots dos països per bescanviar en un futur pròxim un total de 2.000 presoners de guerra, mil per cada bàndol.
Així mateix, Zelenski va mantenir ahir reunions amb el papa Lleó XIV i el vicepresident i el secretari d’Estat dels EUA, JD Vance i Marco Rubio, respectivament, per pressionar a favor d’un alto el foc incondicional i més sancions contra Rússia. Aquesta, per la seua part, va mantenir el to desafiador. En un fragment de l’entrevista per a la pel·lícula Rússia. Kremlin. Putin. 25 anys, el president rus, Vladímir Putin, va afirmar que té prou “forces i recursos per concloure allò que es va iniciar el 2022 amb el resultat necessari per a Rússia: l’eliminació de les causes que van provocar la crisi, la creació de condicions per a una pau sostenible a llarg termini i garantia de seguretat de l’Estat rus”.