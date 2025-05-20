El Constitucional avalarà la llei d'amnistia al juny
La previsió és que sis magistrats votin en contra del recurs del PP i quatre més hi donin suport
El Tribunal Constitucional preveu abordar el recurs del PP contra la llei d'amnistia en un ple monogràfic que tindrà lloc entre el 24 i el 26 de juny amb una majoria a favor d'avalar la norma, segons ha avançat TV3 i Catalunya Ràdio i ha pogut confirmar l'ACN. El president del TC, Cándido Conde-Pumpido, ja va avançar que hi hauria decisió sobre l'amnistia abans de l'estiu. Al juny hi ha previstos dos plens i és molt probable que aquest debat s'abordi en el de finals de mes. Hi ha una majoria progressista de sis contra quatre que fa preveure que s'avali la llei. El conservador José María Macías va ser recusat i el progressista Juan Carlos Campo es va abstenir.