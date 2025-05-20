PRÒXIM
Netanyahu afirma que Israel ocuparà tota la Franja després d’intensificar l’ofensiva militar
Emet ordres d’evacuació a Khan Yunis abans d’un “atac sense precedents” contra “terroristes”. França, el Regne Unit i el Canadà amenacen Israel amb mesures si prossegueix amb els atacs
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va assegurar ahir que l’Exèrcit israelià prendrà el control de “totes les zones de la Franja de Gaza”. “Tenim uns combats intensos, enormes, i hi està havent progressos. Prendrem el control de totes les zones de la Franja, això és el que farem”, va dir Netanyahu en un vídeo compartit en xarxes socials per la ràdio de l’Exèrcit.
Netanyahu va deixar clar que aquesta decisió permetrà a Israel assolir la “victòria total” a Gaza i complir el seu objectiu principal: destruir completament Hamas, que governa l’enclavament. “Implicarà temps, però acabarem per complir-ho”, va assegurar.
Ahir, l’Exèrcit d’Israel va emetre noves ordres d’evacuació a residents de la ciutat de Khan Yunis, al sud de la Franja de Gaza, de cara a un “atac sense precedents” contra “organitzacions terroristes” en aquesta part de l’enclavament palestí.
“Han d’evacuar immediatament cap a l’oest, a la zona d’Al-Mauasi”, va indicar el portaveu en àrab de l’Exèrcit d’Israel, Avichai Adrai, en el seu compte a la xarxa social X, abans de recalcar que “la governació de Khan Yunis serà considerada des d’aquest moment com una zona de combat perillosa”.
En aquest context, l’Exèrcit israelià va xifrar en “més de 160” els objectius atacats durant l’últim dia a la Franja de Gaza, després d’anunciar el cap de setmana passat l’inici de l’operació Carros de Gedeó com a part de la intensificació de la seua ofensiva contra l’enclavament.
En aquest context, l’Exèrcit d’Israel va matar un alt càrrec del braç armat dels Comitès de Resistència Popular, una de les principals organitzacions armades palestines a la Franja de Gaza, en el marc d’una operació a Khan Yunis, tal com va confirmar el mateix grup palestí.
L’Exèrcit israelià hauria matat diumenge almenys 136 palestins en atacs contra la població al llarg de la Franja, segons va informar ahir el ministeri de Sanitat de l’enclavament, i va ferir més de 350 persones. Les autoritats gazianes, controlades per Hamas, van elevar a més a més de 53.300 els palestins morts des de l’inici de l’ofensiva militar israeliana, a qui s’afegeixen més de 121.000 ferits.
França, el Regne Unit i el Canadà van amenaçar d’emprendre “mesures concretes” contra Israel si no atura la seua ofensiva militar a la Franja de Gaza, mentre que van dir estar “determinats” a reconèixer l’Estat palestí.
Enviaments d’ajuda després d’11 setmanes de bloqueig a Gaza
Nou camions amb ajuda humanitària van entrar ahir a la franja de Gaza a través del pas de Kerem Shalom, al sud-est del territori, després d’onze setmanes de bloqueig israelià, segons va explicar el cap d’ajuda humanitària de l’ONU, Tom Fletcher. El representant de Nacions Unides va donar la benvinguda al fet, però ho va considerar una “gota a l’oceà” i va subratllar que cal deixar entrar una quantitat “significativament” més alta.
Israel va anunciar ahir al migdia, en aquest sentit, que permetria l’entrada limitada d’aliments a Gaza per tal d’evitar “una crisi de fam” després de bloquejar durant setmanes l’ajuda humanitària a la Franja. Netanyahu va decidir diumenge permetre l’entrada d’una “quantitat bàsica d’aliments” a Gaza aixecant parcialment el bloqueig des del març.Fa setmanes que l’ONU alerta del risc de gana a la Franja, on viuen més de dos milions de persones.