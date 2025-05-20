PROCÉS
Xavier Trias exigeix disculpes: “Que sentin vergonya”
L’exalcalde de Barcelona carrega contra l’Estat per l’operació Catalunya. Junqueras denuncia pràctiques antidemocràtiques
Xavier Trias, exalcalde de Barcelona, i Oriol Junqueras, exvicepresident i líder d’ERC, van declarar ahir en la comissió sobre l’operació Catalunya al Congrés dels Diputats. La investigació abordava l’existència i actuació de la policia patriòtica, que suposadament elaborava informes falsos per atacar líders independentistes.
El primer a parlar va ser Xavier Trias, a qui El Mundo va atribuir el 2014 la possessió d’un compte al banc suís UBS, amb gairebé 13 milions d’euros, citant un informe de la Policia Nacional. L’exalcalde ho va denunciar i va aconseguir que el banc desmentís la informació i corroborés que no havia tingut cap compte.
Durant la comissió, Trias va manifestar que no vol que ningú vagi a la presó, però va reclamar que algun grup li “demani perdó” i que els autors “sentin vergonya”. “Aquesta gent s’equivoca i els importa un rave. Ho fan convençuts d’una certa impunitat” va assegurar l’exalcalde.
Trias va lamentar la normalització del mal ús del poder per part de Jorge Fernández Díaz, exministre de l’Interior, amb qui va anar “a veure al papa”, i va culpar, a banda del PP i El Mundo, els comuns i la seua successora a Barcelona, Ada Colau, per no haver-se disculpat per una cosa de la qual ells mateixos eren víctimes.
A la tarda va comparèixer també Oriol Junqueras, que va acusar el Govern de Mariano Rajoy de recolzar la lluita contra l’independentisme en eines no democràtiques i contra l’estat de dret.
“Les democràcies no empresonen els opositors polítics” va manifestar l’exvicepresident de la Generalitat. Junqueras es va mostrar convençut que els impulsors de l’operació Catalunya van actuar amb entusiasme i que, malgrat els esforços, no van trobar res contra el seu partit.
El líder republicà també va carregar contra el PSOE, que va acusar de fer el mateix que el PP, amb infiltracions en moviments socials, i va considerar que la mesa de la comissió té el deure moral i polític de portar a la Fiscalia les evidències exposades en les sessions.