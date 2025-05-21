SUCCESSOS
Un home mor al caure-li a sobre una placa de formigó
En un centre comercial de Sabadell
El despreniment d’una placa de formigó va provocar ahir la mort d’un home al centre comercial Via Sabadell, a més de deixar una altra persona ferida. Els fets van ocórrer prop de les quatre de la tarda, quan un tros –d’uns 70 metres quadrats i 10 tones– de la façana de Galerías del Tresillo va caure des de més d’11 metres d’altura, segons els Bombers. La víctima era un veí de Rubí de 74 anys que passejava amb la seua dona, que malgrat sortir il·lesa va haver de ser atesa pels psicòlegs del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques), igual que diversos clients del centre comerical que van patir el xoc de l’accident. El SEM va informar d’una altra persona ferida, que va ser donada d’alta durant la tarda.
Els cossos d’emergència van haver d’aixecar la placa amb la grua per alliberar el cadàver i després van desallotjar la botiga i les naus adjacents, que presenten una tipologia constructiva similar. Encara es desconeixen les causes del despreniment i mentre s’avaluen els possibles danys estructurals encara no hi ha data per a la reobertura dels comerços, segons explicava l’alcaldessa de Sabadell, Marta Terrés.