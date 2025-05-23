JUSTÍCIA
Absolt un condemnat per la mort de Samuel Luiz
x la corunya x El Tribunal Superior de Justícia de Galícia ha absolt Alejandro Míguez, condemnat en primera instància a 10 anys de presó com a còmplice de l’assassinat del jove Samuel Luiz el juliol del 2021, per falta de proves. L’alt tribunal gallec, tanmateix, manté les condemnes contra Diego Montaña, de 24 anys, amb l’agreujant d’homofòbia; Alejandro Freire Yumba, de 20 anys; i Kaio Amaral Silva, de 20 anys i 6 mesos a l’afegir el robatori del telèfon. El tribunal considera que en aquests tres casos hi ha prou proves com per garantir que les condemnes no vulneren la presumpció d’innocència. La sentència no és ferma i encara pot recórrer-se al Tribunal Suprem.