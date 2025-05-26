SANITAT
Protesta a Madrid a favor de la sanitat pública
Milers de ciutadans –30.000 segons la delegació del Govern espanyol i 200.000 segons els organitzadors– van marxar ahir pels carrers de Madrid en una nova manifestació veïnal per una sanitat pública “universal i de qualitat” i per reclamar que aquest dret “continuï sent de tots i no només dels qui poden pagar-se una assegurança”.
Convocats per la plataforma Veïnes i Veïns de Barris i Pobles de Madrid, que reuneix més de cent associacions veïnals, plataformes i entitats, els assistents van recórrer les principals vies del centre de la ciutat sota el lema Salvem la nostra Sanitat Pública en direcció a la plaça de Cibeles, on es va ubicar l’escenari des del qual es va llegir un manifest en què es va denunciar “l’abandonament deliberat de la sanitat pública madrilenya per part de la Comunitat de Madrid”.