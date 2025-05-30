POLÍTICA
Gallardo ja és aforat del parlament extremeny
El secretari general del PSOE d’Extremadura i president de la diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, es va estrenar ahir com a diputat autonòmic. Aquest moviment permet al socialista convertir-se en aforat –malgrat que es va oferir fa uns dies a eliminar aquesta figura–. Gallardo és investigat juntament amb David Sánchez, germà del president del Govern central, per un presumpte delicte de prevaricació i tràfic d’influències en la contractació de Sánchez per part de la diputació de Badajoz, per la qual cosa seria jutjat per un tribunal diferent al corresponent a un ciutadà normal. En la presa de possessió del seu escó, Gallardo va declarar que arriba “per quedar-se” i “presentar batalla sense complexos”. La presidenta de la Junta extremenya, la popular María Guardiola, va assegurar que l’entrada de Gallardo a l’Assemblea és “frau de llei”.