ELECCIONS
El proeuropeista Trzaskowski es perfila vencedor a Polònia
El candidat liberal i europeista Rafal Trzaskowski, guanyador segons els primers sondejos de la segona volta de les presidencials poloneses davant del nacionalista Karol Nawrocki per un ajustat avantatge, va assegurar que serà “el president de tots els polonesos”.
A falta de conèixer els resultats oficials definitius, que la Comissió Electoral preveia tenir llestos de matinada, el candidat progovernamental va parlar d’“un dia històric per al país” i va prometre ser “el president de tots els polonesos”. El sondeig fet per IPSOS col·locava el candidat recolzat pel Govern del primer ministre Donald Tusk a menys d’un punt davant del seu rival, Nawrocki, amb un 50,3 de suport davant un 49,7%.
Nawrocki, pel seu costat, va dir confiar en la victòria i va prometre que serà “el nou president” del país. El candidat avalat pel partit conservador i nacionalista Llei i Justícia (PiS), va fer una crida a “no perdre l’esperança”.