CORRUPCIÓ
Ribera diu que al donar llicència a Aldama va complir la llei
Admet reunir-se amb ell una sola vegada
La vicepresidenta de la Comissió Europea i exministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, va afirmar ahir que el seu departament va complir la llei al concedir l’any 2022 una llicència d’hidrocarburs a Villafuel, empresa de Víctor de Aldama, de qui desconeixien llavors que era un “portanoves” dedicat a la “picardia”.
En tot cas, Ribera va rebutjar que hagués intervingut en la concessió de la llicència a l’empresa vinculada al cas hidrocarburs.
L’exministra va detallar el procediment administratiu d’aquesta concessió durant la compareixença número 72 de la comissió d’investigació del cas Koldo al Senat.
Pel que fa al seu contacte personal amb Aldama, va reconèixer haver coincidit en una ocasió amb ell durant una reunió sol·licitada pel llavors conseller delegat de Globalia, Javier Hidalgo, per a un projecte sobre l’Espanya rural i a la qual l’empresari investigat en el cas Koldo va acudir com a “acompanyant”. Així mateix, Ribera va negar haver estat en més d’una reunió amb Aldama i que en una d’aquestes trobades participés Begoña Gómez, l’esposa del president del Govern central, com va declarar davant del jutge l’empresari.