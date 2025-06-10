TRIBUNALS
El Suprem situa el fiscal general a un pas de la banqueta per revelació de secrets
El jutge d’instrucció acusa el Govern de Pedro Sánchez d’haver ordenat la filtració del correu del nòvio d’Ayuso. Álvaro García Ortiz reitera la seua “innocència” i descarta presentar la dimissió
El jutge del Tribunal Suprem Ángel Hurtado ha acordat processar el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, i la fiscal cap provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, per un presumpte delicte de revelació de secrets comès contra Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.
Així, el magistrat deixa García Ortiz a un pas d’asseure’s a la banqueta, la qual cosa comportaria la seua inhabilitació en una situació inèdita en la història democràtica. I ho fa basant-se principalment en la filtració de l’e-mail en el qual González Amador s’oferia a reconèixer delictes contra la Hisenda Pública per pactar amb la Fiscalia. Hurtado creu que el fiscal general va actuar per “indicacions” de Presidència del Govern.
El magistrat assenyala que, a nivell indiciari, es pot presumir que el fiscal general va facilitar a un mitjà de comunicació el contingut confidencial d’un correu, del 2 de febrer del 2024, en el qual l’advocat de González Amador “de comú acord” admetia al fiscal la comissió de dos delictes fiscals en el seu nom. Un correu que li va ser remès per la fiscal en cap provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
Hurtado destaca que l’esmentat correu “contenia informació sensible relativa a aspectes i dades personals” de González Amador, “en una conversa privada” entre lletrat i fiscal que està “subjecta a criteris de reserva i confidencialitat”, com marca el protocol de conformitat subscrit per la Fiscalia General i el Consell General de l’Advocacia, i que “comporten un deure de discreció”, per raó del qual “no és tolerable cap divulgació a tercers”.
Argumenta que “arran d’indicacions rebudes de Presidència del Govern” després del que va publicar el diari El Mundo el 13 de març del 2024 a les 21:29, el fiscal general, “amb la finalitat de guanyar el relat” sobre de qui havia sorgit la iniciativa per arribar a un pacte de conformitat, “va entrar en una dinàmica d’un frenètic intercanvi” de missatges amb altres fiscals per deixar clar que la Fiscalia no havia ofert cap acord.
Després de conèixer el seu processament, García Ortiz va manifestar que no es planteja dimitir. La Fiscalia va informar que aquest “reitera la seua innocència” i “es reafirma en el compromís de continuar defensant l’actuació i la integritat de la institució que representa”. Divendres García Ortiz va demanar al jutge d’instrucció que arxivés les indagacions en contra seu al considerar que el fet que González Amador no només fos conscient sinó que autoritzés les negociacions en marxa per arribar a un acord amb Fiscalia, i que consentís que s’informés la premsa d’uncorreu electrònic de la seua defensa amb el fiscal, elimina qualsevol secret entorn d’aquests contactes.
L’Executiu central fa pinya i rebutja haver donat instruccions
Davant l’anunci del processament del fiscal general, diversos ministres van sortir a defensar públicament Álvaro García Ortiz. En primer lloc, el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va considerar que és compatible que el fiscal general continuï amb el càrrec malgrat haver estat processat, reiterant així que continua comptant amb la confiança de la Moncloa i que “en cap cas” en demanarà la dimissió. A més, Bolaños va negar “rotundament i categòricament” que Presidència del Govern donés instruccions al fiscal en el cas que afecta Alberto González Amador, i va lamentar que el Suprem faci aquesta afirmació, al seu judici, sense proves. Així, va expressar la “confiança plena” de l’Executiu en el fiscal perquè, afirma, és habitual que “delinqüents presumptes” que es veuen sotmesos a processos penals “arremetin contra els fiscals”. Prèviament s’havia manifestat sobre això el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, que també va afirmar que el Govern de l’Estat manté la “confiança” en García Ortiz, i descarta que hagi de deixar el càrrec. Per la seua part, el ministre de Transport i Mobilitat Urbana, Óscar Puente, va dir sobre això que “l’oposició real” surt a “arreglar totes les barrabassades” del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, després del “desastre” de manifestació contra el Govern d’aquest diumenge. “L’oposició real d’aquest país ha de sortir cada dilluns a arreglar les barrabassades de Feijóo. El desastre de la seua manifestació d’ahir, els deu haver provat fatal”, va expressar el ministre.
Dos de les tres associacions de fiscals en demanen la dimissió
L’Associació de Fiscals (AF) i l’Associació Professional i Independent de Fiscals (APIF) van demanar ahir la dimissió del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz. “Crec que la situació és insostenible”, va assegurar la portaveu de l’AF –la majoritària a la carrera–, Cristina Dexeus, que considera que García Ortiz no es pot mantenir en el càrrec després d’haver estat processat perquè seria “una causa absoluta d’enrojolament i de vergonya”.
Per la seua part, el portaveu d’APIF, Miguel Pallarés, va demanar a García Ortiz que faci “un exercici de responsabilitat” com segons el seu parer seria “que partís d’ell la necessitat de dimitir”.
El PP exigeix la compareixença del president al Congrés
El PP va registrar ahir una petició de compareixença perquè el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, reti comptes davant del ple del Congrés pel processament judicial del fiscal general de l’Estat. A més, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va assenyalar que ha arribat el moment que se’n vagi el fiscal general de l’Estat i “qui li donava les indicacions”, referint-se a Sánchez.
Mentrestant, Sumar, soci del PSOE al Govern de coalició, va denunciar que el processament de García Ortiz envia un missatge d’impunitat sobre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ja que segons la seua opinió la intenció és “tapar” la possible corrupció del seu entorn.