POLÍTICA
El TC es dona més temps per debatre sobre l’amnistia
Els magistrats tindran cinc dies, fins al 27. Junts confia que tiri endavant per recuperar l’escó vacant a Brussel·les
El president del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha ampliat a cinc dies el ple monogràfic per aprovar la sentència de la llei d’amnistia. Inicialment, el ple estava previst del 24 al 26 de juny, però el president del TC ha decidit habilitar també els dies 23 i 27. Ho ha fet a petició d’un magistrat conservador que va demanar la mesura per poder analitzar a fons la ponència elaborada per la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, que avala la constitucionalitat de la llei.
Segons fonts del TC, amb aquesta decisió Conde-Pumpido busca que els magistrats tinguin prou temps per abordar els arguments de la ponència i del recurs del PP, així com que la deliberació no quedi interrompuda ni separada del moment de la votació.
En total, TC haurà de resoldre una trentena de qüestions, entre les quals els recursos de les comunitats, les qüestions d’inconstitucionalitat i els recursos d’empara.
Abans del ple, avui la vicepresidenta oferirà una primera anàlisi informativa de les línies mestres del text. Serà un repàs general en el qual, segons fonts del TC, no es produirà cap deliberació. Paral·lelament, els magistrats abordaran també les peticions del Partit Popular i del sector conservador per ajornar el debat fins que es pronunciï el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), així com que Conde-Pumpido no participi en les deliberacions.
Mentrestant, un any després de les eleccions del 9-J, Junts continua sense poder ocupar l’escó aconseguit amb Toni Comín al Parlament Europeu. El litigi per la seua acta, denegada per la Junta Electoral Central (JEC), l’ha deixat vacant, a l’espera que resolgui el TJUE.
Enmig de tot plegat, les acusacions per la seua gestió econòmica han deixat Comín fora del Consell de la República i se l’investiga internament per una denúncia d’assetjament. Malgrat tot, fonts de la direcció confien que pugui recollir l’acta una vegada aplicada l’amnistia i preveuen que la denúncia acabi sense sanció.