El Suprem ofereix a Santos Cerdán declarar davant de "consistents indicis" en contra seu
El jutge Leopoldo Puente veu "possible participació" en una "aparent" adjudicació indeguda d’obres públiques i "a canvi de preu"
El jutge del Tribunal Supremo Leopoldo Pont ha ofert al secretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, declarar voluntàriament el 25 de juny al trobar "consistents indicis" de la seua "possible participació" en una "aparent" adjudicació indeguda d’obres públiques i "a canvi de preu". Aquests indicis, explica el jutge en la seua interlocutòria, apareixen a l’últim informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, i apunten que el dirigent socialista hauria actuat presumptament "en connivència" amb l’exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor, Koldo García, en una adjudicació presumptament irregular de "determinades obres públiques". Això, "en els termes merament indiciaris i amb el caràcter provisional" d’aquesta fase de la causa "podria constituir sengles delictes d’integració en organització criminal i suborn", explica el jutge encarregat de la instrucció del denominat cas Koldo.
Com Santos Cerdán és aforat en ser diputat del Congrés, el magistrat li ofereix la possibilitat de declarar voluntàriament assistit d’advocat el 25 de juny, com a pas previ a decidir si activa el tràmit de cursar un suplicatori davant de la Cambra Baixa. I en revelar aquest informe "nous fets eventualment delictius" que escatxiguen també Ábalos i al seu exassessor, el jutge cita ambdós a declarar el proper 24 de juny.
Tot això en una interlocutòria en la qual aixeca parcialment el secret de la causa i posa fi a la peça separada en la qual s’enquadra l’esmentat informe, datat el 5 de juny i que va desencadenar en els registres policials de dimarts a la casa de l’exministre Ábalos i a empreses de Navarra, Biscaia, València i Granada.
Respecte a Santos Cerdán, el jutge explica que seria procedent ara elevar a la Sala d’admissió del Suprem una exposició raonada perquè determini si adverteix l’existència d’indicis suficients per justificar l’inici de la corresponent causa penal contra el número tres del PSOE. L’esmentat informe de què parla el jutge conté "certs enregistraments" que guardava Koldo García en dispositius confiscats per la Guàrdia Civil que escatxigarien també Santos Cerdán.
L’UCO es recolza en aquests enregistraments sobre presumptes adjudicacions públiques i identifica indiciàriament obres que podrien haver estat adjudicades "indegudament" amb la suposada intervenció d’Ábalos, que hauria participat en elles, "posat d’acord amb tercers" i des de la seua condició de titular del Ministeri de Transports, "a canvi d’un preu o compensació econòmica, segons la interlocutòria que va donar el vistiplau als registres. Després de conèixer-se les notícies que apuntaven a una conversa en la qual Ábalos, Koldo García i Santos Cerdán parlarien d’un suposat deute contret per empreses adjudicatàries, el número tres del PSOE ha assegurat aquest dijous que no ha participat en converses d’aquest tipus ni ha manipulat contractes. Des del PSOE, assenyalen que parlaran quan llegeixin l’informe.