Israel ataca l'Iran amb bombardejos a gran escala i avisa que l'operació durarà "tants dies com calgui"
L'aiatol·là Khamenei anticipa una "resposta contundent" als atacs "perversos" de Tel-Aviv
Israel ha iniciat aquesta matinada un atac a gran escala contra l'Iran, amb bombardejos a diversos punts del país. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha assegurat que l'operació pretén "revertir l'amenaça iraniana a la mateixa existència d'Israel", i que els atacs continuaran "tants dies com calgui". Segons l'exèrcit israelià (IDF) l'Iran "és més a prop que mai d'obtenir l'arma nuclear". "Armes de destrucció massiva en mans del règim iranià són una amenaça existencial per a l'estat d'Israel", apunta l'IDF, que diu que té "l'obligació" d'actuar per "defensar" el país. L'aiatol·là Khamenei ha avisat d'una "resposta contundent" als bombardejos "perversos" de Tel-Aviv, que diu que han afectat zones residencials.
En un vídeo en anglès, Netanyahu ha assegurat que l'Iran "ha dit obertament que vol la destrucció" d'Israel. "Ara recolzen aquest discurs genocida amb un programa per desenvolupar armes nuclears", ha dit el primer ministre israelià, argumentant que Teheran té urani enriquit per fer fins a "9 bombes nuclears" i recentment ha fet "passos mai presos".
"Podrien tenir una arma nuclear en poc temps, un any o menys, pocs mesos", ha assegurat per justificar els seus bombardejos. Segons Netanyahu, Israel "no permetrà que el règim més perillós del món tingui les armes més perilloses" perquè això suposaria un "malson nuclear per a les ciutats d'Europa i, eventualment, per als Estats Units".
Alts comandaments morts
Amb els seus atacs, Israel ha matat el cap de l'Estat Major de les Forces Armades de l'Iran, Mohammad Baqheri, el comandant del Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica Hossein Salami, i altres alts càrrecs militars i civils, segons confirmen tant el mateix exèrcit israelià com l'agència iraniana de notícies IRNA.
L'exèrcit israelià ha precisat que més de 200 avions de combat han participat dels bombardejos, que han tingut un centenar d'objectius arreu del país. Segons l'IDF, es tracta d'objectius militars i nuclears.
Per la seva banda, l'Iran adverteix que Israel pagarà "un alt preu" pels atacs, que assegura que han afectat zones residencials i que a més de matar alguns dels seus comandaments haurien provocat morts civils, segons els mitjans estatals. En aquest sentit, afirma que els bombardejos han impactat contra "zones residencials" en diversos municipis, inclosa la capital, Teheran.