L’únic supervivent del vol d’Air India estrellat: "Vaig veure morir gent davant dels meus ulls, no puc creure com vaig sortir viu"
Una de les caixes negres va ser trobada dijous a la nit pels bombers
Vishwash Kumar Ramesh, el ciutadà britànic únic supervivent del vol AI171 d’Air India que es va estavellar dijous amb unes altres 241 persones a bord a la ciutat d’Ahmedabad, ha afirmat aquest divendres des del llit de l’hospital que encara no es pot creure com ha pogut sortir airós d’aquesta tragèdia. "Per un moment vaig sentir que jo també anava a morir, però quan vaig obrir els ulls i vaig mirar al meu voltant, em vaig adonar que era viu. Encara no puc creure com vaig sobreviure", ha relatat a la cadena índia de televisió DD News.
"No puc creure com vaig sortir viu d’allò", ha insistit aquest home de 40 anys, qui ha explicat que al poc d'enlairar-se l’avió va sentir que es quedava "encallat en l’aire" abans que els llums d’emergència comencessin a parpellejar, per a després de sobte xocar contra un edifici. La col·lisió contra aquest edifici –una facultat de medicina– va deixar també cinc morts i mig centenar de ferits. Es tracta d’un dels accidents aeris més mortífers en la història de l’Índia.
Ramesh, que ha rebut aquest divendres la visita del primer ministre indi, Narendra Modi, ha relatat als mitjans que va aconseguir sortir a través d’una obertura al fuselatge. "Vaig aconseguir descordar-me el cinturó, empènyer amb el peu una obertura al fuselatge i vaig sortir arrossegant-me", ha explicat. "Vaig veure morir gent davant dels meus ulls. A les hostesses i a dos persones que vaig veure a prop de mi. Vaig sortir d’entre la runa", ha recordat el supervivent, que estava assegut al seient 11A, al costat d’una de les sortides d’emergència.
A l’espera d’una explicació oficial i de trobar una segona caixa negra, algunes hipòtesis apunten que va poder haver-se produït un fallo en algun dels motors a causa de l’impacte amb una au, o que un dels alerons de les ales de l’avió no estiguessin col·locats en la posició correcta durant l’enlairament.
Els bombers van trobar una de les caixes negres dijous a la nit, segons han informat al diari The Indian Express. Gran part dels avions solen estar equipats amb dos d’aquests aparells, l’enregistradora de veu de cabina i l’enregistradora de dades de vol, que registren la informació sobre el mateix.
Tata Group, l’empresa matriu d’Air India, ha informat que indemnitzarà amb deu milions de rupies (100.900 euros) a les famílies de cada un dels morts en el sinistre. Així mateix, també es farà càrrec de les despeses mèdiques dels ferits i de la reconstrucció de la facultat de medicina on va quedar incrustat informe de l’aparell.
El vol AI171 d’Air India que viatjava des d’Ahmedabad, a l’oest de l’Índia, a Londres es va estavellar aquest dijous tot just deu minuts després d’enlairar-se. La companyia ha confirmat que viatjaven en l’aparell 230 passatgers –169 indis, 53 britànics, set portuguesos i un canadenc–, a més de dotze tripulants.
De moment, les autoritats han aconseguit rescatar d’entre la runa unes 80 persones. El govern va informar en la vigília que es realitzaran al voltant de mil proves de l’ADN entre les víctimes i els seus familiars per poder identificar tothom, moment en què s’oferiran xifres oficials de l’accident.
Un accident d’avió a l’Índia provoca unes 290 víctimes mortals
