Santos Cerdán demana la baixa com a militant del PSOE i la comissió executiva aprova l'expulsió d'Ábalos

Santos Cerdán en una imatge d'arxiu.

Santos Cerdán en una imatge d'arxiu.Miquel Vera / ACN

L'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán ha demanat aquest dilluns la baixa com a militant socialista. Aquest matí, el partit ha reunit la seva comissió executiva federal, cita que ha servit per a aprovar l'expulsió de l'exministre i exsecretari d'organització José Luis Ábalos. Està previst que després d'aquesta trobada de la cúpula a Ferraz, el president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, compareixerà davant dels mitjans de comunicació. Segons ha avançat el ministre Ángel Víctor Torres, Sánchez farà "anuncis importants de remodelació" a la formació, després de la caiguda de l'exsecretari d'organització Santos Cerdán per presumpta corrupció.

