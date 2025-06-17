Busquen les restes mortals de la víctima del ‘Rey del Cachopo’
La policia va reprendre ahir la recerca de les restes mortals de Heidy Paz, assassinada el 2018 per la seua exparella César Román, conegut popularment com el Rey del Cachopo, que va ser condemnat a 15 anys de presó. Román va separar el cap i les extremitats del tors, que es va trobar en una de les seues naus. Els agents es van desplegar a l'entorn del Parc Arqueològic de Carranque, a la província de Toledo, per localitzar les restes que faltaven.