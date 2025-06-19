POLÍTICA
Feijóo titlla de “llop d’un ramat corrupte” Sánchez i aquest li recorda les trames del PP
El president considera que el cas de Santos Cerdán és “l’anècdota, no la categoria”, i que no és la Gürtel del PSOE. El popular assegura que liderarà una moció de censura quan “apareguin quatre vots”
La sessió de control al Govern central celebrada ahir al Congrés dels Diputats va tornar a convertir la Cambra en un ring de combat entre l’Executiu i els partits de l’oposició, que es van retreure els seus respectius casos de corrupció després de l’esclat de l’informe de l’UCO sobre la trama Koldo. En un pas de rosca més al ja tens ambient amb què discorre des de fa mesos la legislatura, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va iniciar la seua intervenció titllant el president, Pedro Sánchez de “llop del ramat corrupte”, una afirmació a la qual aquest va replicar descrivint el PP com una “enciclopèdia de corrupció”. Per la seua part, el líder de Vox, Santiago Abascal, li va etzibar que és “un corrupte i un traïdor” per, tot seguit, marxar de l’hemicicle deixant-li anar de camí un “indecent” a la seua mateixa cara. Però el projectil que guardava Feijóo al paper on portava escrita la seua pregunta era de llarg abast, referit a la moció de censura a què Sánchez el desafia des que el cas Koldo va saltar pels aires amb l’informe de l’UCO. "No em falten ganes, em falten quatre vots. Si apareixen, no ho dubtaré ni un instant. Qui sap si apareixeran, perquè Ábalos va ser el principi però Cerdán no serà el final”, va etzibar, per citar per les seues sigles els socis als quals Sánchez està “intentant comprar” i als quals continua convidant a abandonar-lo com PNB, Junts, ERC i BNG. Ell sí que va poder explicar-se en silenci, no així Sánchez, sotmès a un continu escàndol de veus, crits, gestos i retrets de tot tipus emesos des dels grups del PP i Vox, que gairebé feia inoïble la seua defensa de la netedat del PSOE davant les moltes condemnes, per corrupció dels populars que el president es va esforçar a detallar. La presidenta de la Cambra, Francina Armengol, va haver d’anar a totes per mantenir l’ordre, però res va poder evitar que les veus de “dimissió!, dimissió!” iniciades a l’uníson des de les files del PP, acompanyades al ritme amb cops en els escons i puntades de peu a terra, mentre des del grup del PSOE aplaudien el cap del Govern central. Els retrets, tanmateix, no van arribar només des dels escons de PP i Vox, sinó també des de les files dels socis d’investidura de l’Executiu. Un dels més contundents va ser el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, que va exigir al president que si vol recuperar la confiança del seu grup “juri i perjuri” que el cas de Santos Cerdán “no és la Gürtel del PSOE”. "L’esquerra no roba”, va asseverar el republicà, que va concloure: “No ens facin escollir entre els corruptes rònecs i els corruptes prèmium”, comparant aquest cas amb els de la dreta. Davant d’això, Sánchez va demanar a Rufián no fer de l’“anècdota una categoria” perquè l’“esquerra no és corrupta” i el PSOE és “una organització neta”. El cap del Govern central va afirmar que continua actuant contra la corrupció, amb una política de “tolerància zero” i que defensarà l’acció i el full de ruta de l’Executiu de coalició progressista. A més, es va mostrar obert a escoltar les aportacions d’altres grups parlamentaris perquè el Govern central i la seua persona “recuperin la confiança dels ciutadans” després d’aquest cas. De Sumar només hi van acudir els ministres de Sanitat, Mónica García, i de Drets Socials, Pablo Bustinduy, que havien de respondre als grups (vegeu el desglossament). Aquest últim va aprofitar una pregunta del BNG, sense relació amb el cas de corrupció, per explicitar la línia fronterera amb el seu soci de govern. Després que Sánchez hagués repetit en la sessió que no existeix la “corrupció zero”, Bustinduy va proclamar amb gran vehemència que “no és veritat” que aquest tipus de comportaments “siguin inevitables”. Ambdós es van mostrar extremadament durs i ni van aplaudir Sánchez quan els socialistes de la resta de Gabinet es van abocar amb ell. Altres socis li van exigir contundència, mentre que Podem va donar per “morta” la legislatura.
n La vicepresidenta segona del Govern espanyol, Yolanda Díaz, i uns altres dos ministres de Sumar, el de Cultura, Ernest Urtasun, i la de Joventut, Sira Rego, van decidir ahir no acudir al ple del Congrés en senyal de protesta pel cas Koldo, la presumpta trama corrupta que afecta el PSOE. Així ho van afirmar fonts del partit. Tanmateix, des d’IU, van negar que Rigo no assistís a la sessió per aquesta raó. La tensió entre els socis de coalició és evident després de l’informe de l’UCO que assenyala el fins ara secretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la resposta donada pel president, Pedro Sánchez.
Els ministres de Sumar s’absenten com a protesta
aquest sentit, diversos sectors dins de la formació, com els comuns, han elevat el to contra els seus socis. L’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau va afirmar que una sortida de la coalició ha de ser “una de les opcions sobre la taula” i va condicionar qualsevol decisió a la necessitat d’adoptar mesures més contundents per part de Sánchez. Altres faccions també han alertat que sense una resposta clara el PSOE generarà abstenció i desmobilització de l’electorat progressista.