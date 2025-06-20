POLÍTICA
Ábalos es veu utilitzat per Cerdán i Koldo i la seua “dinàmica prèvia”
Confirma que els discos durs que va confiscar l’UCO tenen converses amb Sánchez. Chivite descarta presentar la dimissió pel cas, que escatxiga Navarra
L’exsecretari d’Organització del PSOE José Luis Ábalos assegura que ha estat utilitzat per Santos Cerdán i Koldo García, que “venien amb una dinàmica prèvia” de corrupció des de Navarra i el van pressionar per influir en adjudicacions d’obres. En una entrevista amb la Cadena SER va mostrar ahir el seu enuig pel tracte que ha rebut del president del Govern central i va revelar que un dels discos durs que li va confiscar l’UCO conté converses amb Pedro Sánchez i amb diversos ministres. “Soc un gilipolles”, l’“imbècil de tot això”, va assegurar, abans de dir que Cerdán i Koldo “van penetrar en el ministeri”, on el “van pressionar per provar d’influir” en les contractacions. Va insistir que no es reconeix en els àudios difosos després de la publicació d’un informe de l’UCO que el relaciona amb el cobrament de mossegades en la concessió d’obres públiques, va negar el finançament il·legal en el PSOE o que hagi cobrat comissions. Sobre les seues relacions amb les dones, es va limitar a dir que ningú aguanta l’anàlisi de la seua pròpia vida privada.
Hores abans, la presidenta del Govern de Navarra, María Chivite, va afirmar que no té “cap motiu per dimitir” després que dimecres es descobrís que Santos Cerdán posseïa el 45% de Servinabar, empresa investigada per les mossegades en adjudicacions d’obra pública, i el vicesecretari general del Partit Socialista Navarrès, Ramón Alzórriz, dimitís al reconèixer que la seua parella va treballar a l’empresa entre 2021 i 2024. Chivite, que va forçar la dimissió d’Alzórriz al perdre la confiança en ell, va assegurar que està complint amb el seu anunci d’actuar “caigui qui caigui”, mentre que va insistir que “no hi ha indicis d’il·legalitat en cap informe”.
Des d’Unió del Poble Navarrès van demanar la dimissió de Chivite a l’estar “contaminades per Cerdán i Alzórriz”, mentre que a Podem hi ha dubtes sobre la seua continuïtat en el Govern de Navarra.
■ La vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va admetre ahir la “gravetat” dels casos de corrupció vinculats al PSOE. Montero va declarar que “demanar perdó no és suficient” en el congrés de Comissions Obreres (CCOO), on va substituir el president del Govern, Pedro Sánchez, que va anul·lar la seua agenda pública. Montero va prometre que el Govern obrirà “portes i finestres” perquè no quedi “un racó sense llum”. A més, va aprofitar per criticar la “hipocresia” del PP amb els casos de corrupció, encara que va assegurar que la ciutadania “no vol escoltar el tu més”.
Montero admet la “gravetat” dels casos i Sánchez anul·la l’agenda
relació amb els àudios de José Luis Ábalos i Koldo García parlant de repartir-se prostitutes, Montero va reiterar que les dones d’esquerres combaten “el masclisme”.