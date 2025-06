Puigdemont demanarà al TC la suspensió cautelar de la seva ordre de detenció

Publicat per agències Creat: Actualitzat:

La defensa de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont demanarà al Tribunal Constitucional la suspensió cautelar de la seva ordre de detenció, segons ha avançat en declaracions a Catalunya Ràdio Gonzalo Boye, que està treballant en el recurs a l'alt tribunal després que el Tribunal Suprem rebutgés els incidents de nul·litat de Puigdemont i Comín contra la decisió de no aplicar l'amnistia al delicte de malversació. El lletrat ha explicat que primer vol llegir la sentència del TC sobre l'amnistia. Boye creu que l'expresident no tornarà fins que s'aixequi aquesta ordre. També ha aprofitat per acusar el magistrat Pablo Llarena d'actuar de forma "sediciosa" en negar-se a aplicar una llei vigent.

"Convido Llarena a cursar una euroordre contra Puigdemont i Comín. El convido a fer-ho, perquè des del gener del 2023 no ho ha volgut fer. A què li té por?", ha preguntat, que ha donat ell mateix la resposta. Segons ell, Llarena tem que algú li digui que aquest delicte ja està amnistiat segons la llei del seu país.

Boye ha demanat que els jutges no es posin en una posició de "desacatament" als tribunals, i ha concedit que tenen un marge, però "la creativitat també té un límit". L'advocat ha criticat que Llarena estigui fent "invencions d'última hora que mai han mencionat en els set anys de procediment", com ara que la malversació afectava interessos financers de la UE. "El problema de la malversació no està en la llei, està en el comportament d'alguns que es neguen a acatar lleis en vigor", ha conclòs.

La defensa de Puigdemont i Comín té ara 20 dies hàbils per presentar recurs al TC després de la decisió del Suprem de dimecres. Boye ha dit que no esgotarà el termini ni molt menys.