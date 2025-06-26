El Suprem rebutja amnistiar Puigdemont per malversació
Desestima l’últim recurs de nul·litat que van presentar l’expresident i l’exconseller Toni Comín. Obre la via perquè acudeixin al Tribunal Constitucional
La Sala d’Apel·lació del Tribunal Suprem (TS) va confirmar ahir la decisió del magistrat instructor del procés, Pablo Llarena, de no amnistiar la malversació l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont així com de l’exconseller de Salut Toni Comín després de rebutjar l’últim recurs de nul·litat que van presentar els acusats.
D’aquesta manera, Puigdemont i Comín ja poden acudir al Tribunal Constitucional per presentar un recurs d’empara, com van fer altres polítics independentistes com l’exvicepresident Oriol Junqueras, o els exconsellers Jordi Turull o Dolors Bassa.
En espera de la sentència del TC sobre la constitucionalitat de l’amnistia, que no es pronunciarà sobre la malversació perquè el Partit Popular no ho va sol·licitar, Puigdemont i Comín hauran d’esperar al recurs de Junqueras per conèixer la posició del Constitucional sobre el delicte que impedeix l’aplicació total de la llei aprovada fa més d’un any.
Carles Puigdemont va acusar el Tribunal Suprem de “resistència virulenta” per no voler aplicar-li l’amnistia, i va demanar que la causa passés al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, una cosa que el TS va rebutjar reiterant la seua competència per encausar-los pels fets que se’ls imputen i la condició d’aforats.
El Suprem considera que la forma en què les defenses van introduir el debat va ser “un manifest d’abús de dret”, i que “pretenia la inhibició del tribunal sense aportar cap justificació i sense que es donés a les parts la possibilitat de conèixer amb prou antelació la qüestió”.
A més, el Tribunal Suprem carrega contra Puigdemont per ometre totes les vegades que l’instructor Pablo Llarena i la mateixa sala s’han pronunciat sobre la competència, ja que “han estat moltes les ocasions que les defenses han plantejat aquesta queixa i altres tantes les vegades en què ha estat desestimada”.
També deixa clar que es reiteren diverses qüestions que ja van ser respostes pel tribunal, de manera que “l’incident de nul·litat no pot ser curs per reiterar arguments que coincideixen amb els ja utilitzats en el recurs d’apel·lació”.
n Avui es preveu la votació del Tribunal Constitucional per determinar si l’amnistia sobre el procés és constitucional, amb la sentència que avali la norma. S’espera que la majoria progressista del TC voti a favor d’avalar la llei d’amnistia, la qual cosa suposaria 6 vots favorables i 4 en contra.
Durant els últims tres dies, el ple del TC ha debatut sobre la constitucionalitat de la norma després del recurs del PP i la possibilitat del Govern de l’Estat de concedir amnisties, a més de si esperar el pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, com demanaven els magistrats conservadors i l’oposició. El bloc progressista també preveu establir que la llei “no vulnera” el dret europeu en matèria de terrorisme ni sobre les ordenis de detenció i entrega. El president del Govern, Pedro Sánchez, va manifestar que els atacs rebuts han “valgut la pena”.