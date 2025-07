El PP sondeja sense èxit els socis del PSOE per presentar una moció de censura

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El PP va mantenir ahir una ronda de contactes amb els socis d’investidura de Pedro Sánchez per saber si mantenien el seu suport al PSOE, però partits com ERC i BNG ja van advertir la formació d’Alberto Núñez Feijóo que no donaran suport a una moció de censura. Aquesta ronda, en la qual no hi ha inclosos Vox, Bildu ni els dos partits del Govern de coalició (PSOE i Sumar), arriba després de la imputació de l’exsecretari d’organització socialista Santos Cerdán i el seu ingrés en presó provisional per la suposada gestió de comissions en el cas Koldo.

Junts va traslladar al PP que les converses sobre el futur de la legislatura i entre partits tenen lloc “fora de l’Estat” i amb la participació del president d’aquesta formació, Carles Puigdemont, que resideix a Waterloo (Bèlgica), el secretari general, Jordi Turull, i la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras. Tanmateix, el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, va rebutjar la possibilitat que Feijóo es reuneixi amb el líder de Junts. “Nosaltres no farem el que d’altres hem criticat. Nosaltres no som com el Partit Socialista”, va dir.

Sense esmentar en cap moment la qüestió de la moció de censura, el portaveu popular va recalcar que els socis de Govern són ara mateix “l’únic obstacle” perquè els espanyols puguin parlar a les urnes.

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va tancar la porta a donar suport a una possible moció de censura presentada pel PP, perquè si el cas Koldo escala, ha de ser la gent qui decideixi el futur del país i no un partit que “ha tingut, té i tindrà” casos de corrupció. En el cas de Podem, la líder d’aquest partit, Ione Belarra, va assegurar que no tenen res a parlar amb el PP, a qui va qualificar com un partit “podrit”.

Per la seua banda, el PNB va considerar que l’actitud del Partit Popular en les últimes hores respon a una estratègia de màrqueting.

Mentrestant, la ministra portaveu del Govern espanyol, Pilar Alegría, va recordar que per plantejar una moció de censura cal presentar tant un candidat com un programa polític alternatiu i va opinar que “en les dos coses el PP fa aigües”.

Punyent i decebedor

Així mateix, va admetre també que la imatge de Santos Cerdán entrant a la presó és tant punyent com decebedora, però va puntualitzar que els anima a continuar lluitant contra la corrupció amb “contundència”.

Ábalos afirma que Sánchez sabia que l’UCO investigava Koldo

L’exministre de Transports José Luis Ábalos ha assegurat a Okdiario que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, li va revelar personalment a la Moncloa, el 28 de setembre del 2023, que l’UCO investigava el seu exassessor Koldo García. Aquesta presumpta xivatada es va produir, exactament, cinc mesos i una setmana abans que l’escàndol saltés als mitjans amb la detenció de García.

Al seu torn, arran d’aquesta informació, Vox ha presentat una querella davant del Tribunal Suprem contra Sánchez pels presumptes delictes de revelació de secrets, obstrucció a la justícia i encobriment.D’altra banda, Ignacio Zaldívar, exsubdirector de Gestió Administrativa a Adif dels treballs encarregats a Tragsatec, va reconèixer ahir al Senat que va oferir a Jésica Rodríguez, exparella d’Ábalos, un lloc a l’empresa Tragsatec després del lloc de treball a Ineco.