El Govern defensa el finançament singular “sense greuges” per a la resta

La vicepresidenta primera del Govern central, María Jesús Montero, es va comprometre ahir en relació amb les negociacions sobre el finançament singular de Catalunya a no promoure “cap acord que suposi un greuge territorial” amb altres parts del país i “altres comunitats autònomes”. Al ser preguntada per la comissió bilateral Govern central-Govern català de dilluns vinent, Montero va assegurar que l’Executiu de l’Estat està treballant en un aprofundiment “més gran de les competències autonòmiques”.

El ministre de Justícia, Félix Bolaños, va reiterar que el finançament per a Catalunya pactat entre PSC i ERC tindrà en compte les “singularitats” d’aquesta comunitat però també les de la resta de territoris, i igual com Montero va negar que aquests patiran greuges. Mentrestant, el ministre per a la Transformació Digital, Óscar López, va defensar que “sempre” hi ha hagut “acords bilaterals amb Catalunya” respecte al finançament.

Oposició

Paral·lelament, el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, va alertar que “els socis” del Govern central “faran un saqueig a la unitat d’Espanya” i es va mostrar “dolgut” amb el PSOE perquè “es va ocultar” el tema del finançament singular al Comitè Federal del cap de setmana passat. Per la seua part, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va considerar que la bilateral està “abocada al fracàs” però va prometre “més finançament” per a Catalunya “en una taula amb la resta d’Espanya”.

El PSC demana perdó per un gag sobre el català

La tinenta d’alcalde de l’ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gay, va demanar disculpes per una polèmica obra de teatre durant la presentació de l’Informe de Discriminació de la ciutat dimecres, que es va burlar del català, i va reconèixer que no va ser supervisada per les autoritats. Gay va rectificar així un comunicat que va emetre dijous manifestant que el gag no coincidia amb “la visió de l’ajuntament” però que estava emparat per la “llibertat d’expressió”. Tant Junts com ERC van reaccionar demanant que “s’assumeixin responsabilitats” per l’obra. El president del grup municipal de Junts, Jordi Valls, va considerar “insuficients” les disculpes de Gay i va acusar l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, d’estar “desaparegut”, mentre que el regidor Jordi Martí va declarar que hi ha “una emergència lingüística claríssima” a Barcelona. El grup parlamentari, a més, va demanar la compareixença en el Parlament del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, per donar explicacions sobre l’“espectacle catalanòfob”.

El portaveu d’ERC, Jordi Castellana, va manifestar que el missatge del gag és “contrari a la realitat” i va assegurar que el català és “una llengua de cohesió i acollida i garanteix la igualtat de drets per a totes les persones”.