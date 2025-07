Israel ataca la seu de l’exèrcit sirià a Damasc

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Almenys tres persones van morir ahir i 34 van resultar ferides en els bombardejos portats a terme per l’exèrcit d’Israel contra la seu de l’exèrcit de Síria i la zona del Palau Presidencial, a Damasc, segons un balanç provisional proporcionat pel ministeri de Sanitat sirià.

El Govern de transició sirià, a través del ministeri d’Exteriors, va condemnar “enèrgicament, amb la severitat més gran, la traïdora agressió israeliana dirigida contra institucions governamentals i instal·lacions civils” tant a la capital com a la governació de Sueida, focus de combats entre drusos i beduïns que els últims tres dies s’han saldat amb la vida de més de 260 persones.

Les Forces de Defensa d’Israel (FDI) van explicar a través d’un comunicat que van atacar el quarter general on “els comandants del règim sirià dirigeixen els combats i envien forces del règim” a la governació de Suwayda, així com “un objectiu militar” a la zona de Palau Presidencial.

L’ONU

El secretari general de l’ONU, António Guterres, es va mostrar “alarmat per la contínua escalada de violència” a Suwayda, que s’ha cobrat ja la vida de centenars de persones, inclosos civils, i n’ha ferit i desplaçat moltes més”, mentre que va reiterar la seua crida de cara a “la desescalada immediata de la violència i l’adopció de mesures urgents per restablir la calma”.

Els enfrontaments a Suwayda han portat Israel a llançar diversos bombardejos contra Síria, en el que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va emmarcar en una sèrie d’accions per “salvar” els membres de la minoria drusa.

Poc més tard, Damasc va anunciar que un nou acord d’alto el foc després de diversos dies de combats entre milícies druses i beduïnes a la governació de Suwayda, pacte que van qualificar de “pas important per restablir la confiançai per garantir la seguretat i l’estabilitat”.

Moren 21 palestins més en un punt de distribució d’ajuda

Almenys vint-i-un palestins van morir ahir prop d’un punt de distribució d’ajuda gestionat per la Fundació Humanitària per a Gaza (GHF) a Khan Yunis, al sud de la Franja de Gaza, segons van denunciar les autoritats gazianes, controlades per Hamas després de l’incident, confirmat per la mateixa fundació, que el va qualificar de “tràgic”. La xifra total de morts a la devastada Franja de Gaza va assolir ahir els 58.573, mentre les negociacions indirectes entre Israel i Hamas continuen en una fase inicial a Doha.

Mentrestant, Israel va anunciar la creació d’un nou corredor al sud de la Franja de Gaza que divideix d’est a oest la ciutat de Khan Yunis, enmig de l’ofensiva militar després dels atacs del 7 d’octubre del 2023.