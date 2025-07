El cas Montoro, nova arma entre socialistes i populars

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’exministre d’Hisenda Cristóbal Montoro va criticar ahir la interlocutòria judicial que l’imputa, al considerar que ho fa “sense cap element probatori” i “coincidint amb l’actual context de veritables escàndols del Govern d’Espanya”. Aquesta nova causa judicial va tornar a generar un enfrontament de “i tu més” entre el PSOE i el PP. Els socialistes van demanar ahir al president popular, Alberto Núñez Feijóo, “retre comptes” sobre el que està succeint “amb tantíssims alts càrrecs” populars. Des de les files populars van defensar que Montoro “no té cap vinculació laboral” amb l’equip de Feijóo i va reclamar que no s’intenti lligar el president del PP “amb supòsits de fa gairebé deu anys”. A més, van contraposar la corrupció que afecta el PSOE amb la causa de Montoro assegurant que en aquesta última no hi ha res de “prostitutes” o “col·locació d’amigues”.

L’exministre, que ahir mateix es va donar de baixa com a militant del Partit Popular al conèixer-se la interlocutòria judicial que l’inclou com a investigat per la creació d’una “xarxa d’influències” per afavorir amb modificacions legislatives empreses fabricants de gasos a canvi d’“importants pagaments” a la societat Equipo Económico (EE), de la qual va ser soci fundador i president, va defensar també que no té cap mena de vinculació amb la societat que ell mateix va crear des del 2008. Montoro, que va ser ministre d’Hisenda amb José María Aznar i Mariano Rajoy, va afirmar que des del primer dia en aquest càrrec va ser “objecte de successives campanyes d’insídies en premsa i preguntes i interpel·lacions parlamentàries” amb aquesta societat i va denunciar com a “absolutament anòmal” que la investigació judicial amb sumari secret hagi durat set anys després d’“esperar” a la seua sortida del ministeri el 2018 per iniciar-la.

A part de Montoro, la causa implica el secretari d’Estat d’Hisenda del 2011 al 2016, Miguel Ferré, o la subsecretària d’Estat de Pressupostos i Despeses en el mateix període, Pilar Platero. Cap era actualment militant del PP.