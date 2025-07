Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El PP, Vox, Junts, Podem i el BNG s'han desmarcat aquest dimarts del decret de mesures urgents per reforçar el sistema elèctric, de manera que la proposta del govern espanyol per evitar noves apagades no tindrà prou vots per tirar endavant. En públic i en privat, les diverses formacions s'han desmarcat avui de la proposta, una de les principals del ple escombra que s'ha celebrat el Congrés abans de l'aturada estiuenca. "No és tasca de l'oposició rescatar Pedro Sánchez de l'abandonament d'aquells que el van fer president. Si no té el suport de la cambra, que el busqui a les urnes. A la tardor, eleccions", han apuntat fonts populars tot criticant la falta de dimissions per l'incident que va deixar Espanya a les fosques el passat mes d'abril.

Des del PP remarquen que no estan d'acord amb la part del decret referit a l'apagada, tanmateix, destaquen que hi ha temes que el text incorpora "però de manera incompleta" i que intentaran recuperar amb una proposició de llei al Congrés. "Confiem que aquest text sí que compti amb el suport de la cambra", apunten des de Gènova tot destacant que el ple escombra d'aquest dimarts suposa una "derrota total" per Pedro Sánchez, absent de l'hemicicle per un viatge a Amèrica Llatina.

"Sánchez va tenir els vots per arribar, però no té els vots per continuar. Per la indignitat d'un govern assetjat per la corrupció i per la seva incapacitat, no tan sols per aprovar uns pressupostos generals, sinó per tirar endavant un simple decret, hauria de convocar eleccions de manera immediata", destaquen al PP. Pel que fa a Vox, el seu diputat José María Figaredo s'ha mostrat contrari a un decret que, a parer seu, busca "ocultar responsabilitats" i "subornar" als qui podrien dirimir-les.

Pel que fa a Podem, a primera hora d'aquest dimarts ja havien fet pública la seva oposició al decret en considerar que era massa favorable a l'oligopoli elèctric. "És un reial decret que el podria haver escrit Sánchez Galán d'Iberdrola", ha asseverat la diputada de Podem Ione Belarra tot dient que trobaven a faltar "sancions" i depuració de responsabilitats entre les energètiques per la caiguda general del sistema elèctric.

En el cas del BNG, el diputat Néstor Rego ha argumentat el seu vot en contra tot dient que la proposta aprofundeix en un model de transició energètica "insostenible i al servei de l'oligopoli". El BNG denuncia, a més, que Galícia pateix un "espoli energètic", ja que genera amb fonts renovables més del que consumeix i exportant fins a un 40% de l'energia. Fonts de Junts s'han sumat a la negativa de les altres formacions i, al ple, la diputada Míriam Nogueras ha recordat que els vots de la formació independentista no són un "xec en blanc".