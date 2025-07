Perilla l’aprovació del decret antiapagades

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La lleidatana Montse Mínguez, portaveu de l’executiva federal del PSOE, va afirmar ahir des de Ferraz que els socialistes estan treballant per trobar els suports necessaris perquè el Ple del Congrés convalidi avui el decret antiapagades i aprovi les entregues a compte a comunitats autònomes i ajuntaments.

El conegut com decret llei antiapagades, impulsat pel ministeri de Transició Ecològica, inclou mesures per reforçar la capacitat del sistema elèctric i el desplegament de les energies renovables. Es troba en vigor des de la seua publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) a finals de juny, encara que ha de ser debatut i aprovat pel Congrés per ser convalidat.

Mínguez es va assabentar en plena roda de premsa de la negativa de Podem a donar suport al decret, anunciada pel secretari d’Organització del partit Pablo Fernández, que va denunciar que “no serveix per prevenir cap apagada en el futur” perquè no fixa obligacions a les elèctriques perquè implementin sistemes de compensació que evitin caigudes de tensió com la que va produir l’apagada i tampoc no estableix multes per sancionar els comportaments “temeraris o cobdiciosos” de les empreses. El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, va qualificar com a “decebedora” la postura de Podem sobre el decret i va fer una crida a la formació a votar “amb responsabilitat”.

Urtasun va manifestar que la llei va en la “bona direcció” de la transició ecològica i va reiterar que el Govern de l’Estat treballa per tirar endavant les seues iniciatives “amb la majoria de la investidura”.

Aritmètica parlamentària

Amb el no dels quatre diputats de Podem, el decret necessitaria l’abstenció de PP, Vox o UPN per tirar endavant. En cas contrari, els nos sumaran 175, els mateixos vots que reunirien tots els socis d’investidura, inclosos l’exministre José Luis Ábalos i la diputada de Compromís al Grup Mixt, Àgueda Micó. Si l’empat persistís després de tres votacions, el decret cauria.