GUERRA
La UE ultima les contramesures als EUA mentre s’aproxima a la Xina
Von der Leyen: “La relació amb Pequín ha arribat a un punt crític d’inflexió”
La presidenta de la Comissió Europea (CE), Ursula von der Leyen, va assegurar ahir que la UE vol “una solució negociada” respecte als aranzels imposats pels EUA al bloc, tot i que va advertir que “altres mesures també segueixen sobre la taula mentre no s’arribi una solució satisfactòria per a totes les parts”.
Von der Leyen es va pronunciar així al final de la cimera UE-Xina celebrada a Pequín, amb referència a l’hipotètic aranzel del 15% que aplicarien els Estats Units als productes europeus i que evitaria l’aplicació del gravamen del 30% que ha d’entrar en vigor l’1 d’agost vinent.
“Volem una solució negociada. Però a més de la negociació, altres mesures també segueixen sobre la taula mentre no s’assoleixi una solució satisfactòria per a totes les parts”, va afirmar.
La Comissió va dir que un acord sobre aranzels amb els EUA és “a l’abast” i va informar que els Estats membres van recolzar una sèrie de represàlies que afectarien productes nord-americans valorats en 93.000 milions d’euros i que entrarien en vigor si no s’arriba a un pacte amb Washington.
Mentrestant, la Xina i la Unió Europea van constatar la necessitat mútua de cooperar i dialogar, en una cimera amb to fred i sense grans acords en la qual Brussel·les va tornar a demanar a Pequín més equilibri comercial.
Durant la cita, celebrada pels cinquanta anys de l’establiment de llaços bilaterals, Von der Leyen va assegurar que la relació entre Pequín i Brussel·les ha arribat a un “punt crític d’inflexió” però que és disposada a millorar la cooperació bilateral per tal de construir una relació més estable.
El BCE manté els tipus en el 2% després de 8 retallades en un any
El Banco Central Europeo va mantenir ahir els seus tipus d’interès de referència en el 2% després d’haver-los retallat vuit vegades durant un any, set d’ells de forma consecutiva. El BCE va informar que deixa inalterat el preu dels diners perquè es redueixen les pressions inflacionistes a causa que els salaris creixen “més lentament” i l’economia ha demostrat capacitat de resistència en un entorn internacional difícil, mentre es manté la incertesa, sobretot per les disputes comercials.