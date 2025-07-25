SEGRE

GUERRA

La UE ultima les contramesures als EUA mentre s’aproxima a la Xina

Von der Leyen: “La relació amb Pequín ha arribat a un punt crític d’inflexió”

El president xinès Xi Jinping dona la mà a António Costa i a Ursula von der Leyen. - EFE/EPA/XINHUA / XIE HUANCHI

El president xinès Xi Jinping dona la mà a António Costa i a Ursula von der Leyen. - EFE/EPA/XINHUA / XIE HUANCHI

Publicat per
Agències

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La presidenta de la Comissió Europea (CE), Ursula von der Leyen, va assegurar ahir que la UE vol “una solució negociada” respecte als aranzels imposats pels EUA al bloc, tot i que va advertir que “altres mesures també segueixen sobre la taula mentre no s’arribi una solució satisfactòria per a totes les parts”.

Von der Leyen es va pronunciar així al final de la cimera UE-Xina celebrada a Pequín, amb referència a l’hipotètic aranzel del 15% que aplicarien els Estats Units als productes europeus i que evitaria l’aplicació del gravamen del 30% que ha d’entrar en vigor l’1 d’agost vinent.

“Volem una solució negociada. Però a més de la negociació, altres mesures també segueixen sobre la taula mentre no s’assoleixi una solució satisfactòria per a totes les parts”, va afirmar.

La Comissió va dir que un acord sobre aranzels amb els EUA és “a l’abast” i va informar que els Estats membres van recolzar una sèrie de represàlies que afectarien productes nord-americans valorats en 93.000 milions d’euros i que entrarien en vigor si no s’arriba a un pacte amb Washington.

Mentrestant, la Xina i la Unió Europea van constatar la necessitat mútua de cooperar i dialogar, en una cimera amb to fred i sense grans acords en la qual Brussel·les va tornar a demanar a Pequín més equilibri comercial.

Durant la cita, celebrada pels cinquanta anys de l’establiment de llaços bilaterals, Von der Leyen va assegurar que la relació entre Pequín i Brussel·les ha arribat a un “punt crític d’inflexió” però que és disposada a millorar la cooperació bilateral per tal de construir una relació més estable.

El BCE manté els tipus en el 2% després de 8 retallades en un any

El Banco Central Europeo va mantenir ahir els seus tipus d’interès de referència en el 2% després d’haver-los retallat vuit vegades durant un any, set d’ells de forma consecutiva. El BCE va informar que deixa inalterat el preu dels diners perquè es redueixen les pressions inflacionistes a causa que els salaris creixen “més lentament” i l’economia ha demostrat capacitat de resistència en un entorn internacional difícil, mentre es manté la incertesa, sobretot per les disputes comercials.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking