CONFLICTE
Trump afirma que “caldrà caçar Hamas” després d’abandonar les negociacions
Els EUA i Israel carreguen contra França per reconèixer l’Estat palestí. Alliberen després de 41 anys un militant propalestí considerat el pres per terrorisme més antic en una presó francesa
El president dels Estats Units, Donald Trump, va acusar ahir el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) de no voler arribar a un acord d’alto el foc a la Franja de Gaza i va dir que “caldrà que els cacem”, després que els EUA i Israel abandonessin la taula en l’última negociació amb el grup islamista a Doha després de considerar inacceptables les seues propostes. “Crec que volen morir. Arribem a un punt en el qual cal acabar la feina”, va declarar Trump abans d’emprendre un viatge a Escòcia.
En la mateixa línia, el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va afirmar que “Hamas és l’obstacle per a l’acord” després que no es mostrés disposat a alliberar els últims ostatges i va manifestar que l’Executiu està “considerant altres opcions” juntament amb els Estats Units.
Per la seua part, Hamas va defensar la seua “postura constructiva” en les negociacions i es va mostrar “sorprès” de les acusacions de l’enviat especial dels Estats Units per al Pròxim Orient, Steve Witkoff, de “falta de voluntat” per part del grup gazià.
En relació amb la decisió del president de França, Emmanuel Macron, de reconèixer l’Estat palestí, Trump va afirmar que encara que el mandatari francès “és un bon tipus”, el que digui “no importa i no canvia res”, mentre que el secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, va assegurar que “és una bufetada a les víctimes del 7 d’octubre”.
El Govern israelià va considerar l’anunci de Macron com “una taca en la història de França” i el va acusar d’“entorpir l’alliberament d’ostatges”, després que l’oposició del país hebreu culpés Netanyahu per no evitar aquesta “nociva declaració”. Mentrestant, el president de l’Autoritat Palestina, Mahmud Abbas, va agrair al president francès el seu “valent pas”.
Alliberat al cap de 41 anys
D’altra banda, el ciutadà libanès i militant propalestí Georges Abdallah, considerat el pres més antic en una presó francesa i a Europa per delictes de terrorisme, va sortir ahir de la presó després de 41 anys tancat a França i se’n va anar cap al Líban.
Abdallah complia cadena perpètua des del 1984 per complicitat en l’assassinat de dos diplomàtics –un de nord-americà i un altre d’israelià– a París el 1982. Després de la seua arribada a Beirut, va fer una crida a donar més suport a la causa palestina que mai” i va qualificar de “vergonya” el paper dels països àrabs davant del “sofriment” de la població a Gaza.
Es descompon l’ajuda alimentària mentre persisteix la desnutrició
Un de cada quatre nens i dones embarassades estan desnodrits a Gaza a conseqüència de la “política de la gana” imposada per Israel, segons va informar Metges Sense Fronteres (MSF). L’organització va comunicar que ha augmentat el nombre de pacients amb símptomes de malnutrició atesos a les seues instal·lacions i va denunciar l’“ús deliberat de la inanició” com a arma per part de les autoritats israelianes a Gaza.
El bloqueig israelià, a més, ha provocat que caixes amb aliments es descomponguin a la intempèrie a l’encreuament fronterer de Kerem Shalom. Tot i que Israel assegura que no limita l’entrada de camions, diverses organitzacions han denunciat la necessitat de múltiples permisos perquè els seus conductors accedeixin als subministraments i exigeixen una pausa dels bombardejos. Així mateix, les autoritats palestines van informar ahir de la mort per desnutrició d’un altre menor a Gaza, que eleva a 114 la xifra de persones que han mort a la Franja per escassetat d’aliments i productes bàsics.