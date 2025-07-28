POLÍTICA
Puigdemont reivindica un Junts “incòmode”, el vot del qual no es pot donar per fet
Carrega contra qui “surt negociat de casa”
El president de Junts, Carles Puigdemont, va reivindicar ahir que la seua formació és un partit que “incomoda” i “molesta” els populismes i qui “surt negociat de casa” i va advertir, en una clara al·lusió a Pedro Sánchez, que el seu vot “mai no es pot donar per descomptat”. Així ho va afirmar en la celebració del cinquè aniversari de la fundació de Junts, en un acte celebrat a Prats de Molló (França) al qual van assistir unes 1.500 persones. L’expresident de la Generalitat va voler “treure pit” de la trajectòria de la formació que presideix, ja que es va mostrar “orgullós” del que ha fet i de com s’ha fet, malgrat que va assenyalar que “queda molt” camí per recórrer. Puigdemont va defensar el “mètode Junts”, que va assegurar que el partit aplica cada vegada que se li requereix el vot, sigui en els plens municipals, el Parlament, el Congrés o el Senat. Així, va assegurar que ells “incomoden” els extrems i els qui practiquen populismes, en el que es pot llegir com una referència a la CUP i sobretot a la formació d’extrema dreta Aliança Catalana, així com els qui “ja surten negociats de casa” i es deixen “renúncies pel camí quan els truquen de Madrid”, en clara al·lusió a ERC. En aquesta línia el secretari general del partit, Jordi Turull, va asseverar que la seua formació no forma part d’“un bloc ni d’un altre”, sinó que escull el millor per a Catalunya. A l’acte van assistir diversos membres del partit a la província de Lleida.
El portaveu adjunt d’Esquerra, Isaac Albert, va carregar contra el discurs de Puigdemont lamentant el “supremacisme malaltís” i la “superioritat moral alliçonadora” de l’expresident. “Es creu que ha nascut per manar i saber el que és bo i el que és dolent”, va concloure.