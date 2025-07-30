INFRAESTRUCTURES
Aval a la constitució de l’empresa mixta de Rodalies Catalunya
Puente espera que els usuaris notin una millora del servei en “dos o tres anys”. La Generalitat refusa atribuir només a Montero la poca concreció sobre el finançament
El Govern central i la Generalitat van avalar ahir la constitució de l’empresa mixta Rodalies de Catalunya i els tràmits administratius perquè aquesta comenci a caminar, amb la previsió que sigui plenament operativa a finals del 2026. El Consell de Ministres i el Consell Executiu van donar el vistiplau a la constitució de l’esmentada empresa, de la qual el 50,1% serà propietat de Renfe i el 49,9% restant de la Generalitat, que gestionarà el servei ferroviari. Malgrat la majoria accionarial de Renfe, la governança de l’empresa estarà en mans de la Generalitat, que designarà cinc dels nou membres del consell, inclòs el president. La portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, va assegurar que, una vegada constituïda la societat, el Govern de Catalunya podrà “incidir de manera directa” en qüestions en les quals fins ara no podia, com la comunicació, l’atenció als usuaris o l’eficàcia i fiabilitat del servei.
Per la seua banda, el ministre de Transport, Óscar Puente, que va assenyalar que la constitució de la nova empresa es farà abans del dia 31 de desembre, va assegurar que els usuaris notaran una millora “substancial” del servei en un termini de “dos o tres anys, tant en la puntualitat com en la qualitat i regularitat”.
D’altra banda, Paneque es va negar a atribuir només a la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, com va fer dilluns ERC, la poca concreció en el pacte de finançament segellat amb l’Executiu central. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va afirmar que, malgrat entendre les “exigències d’ERC”, la del finançament és “una carpeta molt complexa” i que genera “reticències” en altres territoris. Una de les qüestions que més polèmica generen és l’ordinalitat del nou model, que no es troba de manera explícita en el pacte però que Illa va afirmar que “és una part fonamental” a la qual no renunciaran.
■ La Generalitat i ERC van assolir ahir un acord polític per modificar el règim jurídic de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) per adaptar-lo als nous requeriments derivats del desplegament de la hisenda catalana perquè en el futur pugui recaptar tots els impostos que es generin a Catalunya. El Govern preveu aprovar un decret llei per donar plena autonomia a l’ATC en matèria de personal i per a la negociació col·lectiva, així com potestat en el disseny de la seua estructura organitzativa, en el primer Consell Executiu després de l’estiu, el 26 d’agost.
D’altra banda, l’Executiu va autoritzar ahir l’Institut Català de Finances (ICF) a crear la societat mercantil que li ha de permetre operar com a entitat de crèdit. Un pas més per convertir-lo en un banc públic.